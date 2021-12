Jóvenes con maestrías y doctorados se ven obligados a aceptar trabajos mal pagados

Tras volver al territorio mexicano, una vez que probaron suerte en el extranjero y regresaron con licenciaturas, maestrías, doctorados o cursos de valor curricular, los jóvenes que retornan se enfrentan a un México sin empleo, situación que los orilla a aceptar trabajos de oficina, que no tienen posibilidades de crecimiento.

Además del poco tiempo que les queda para convivir con su familia y amigos, lo que les augura una mala calidad de vida, llegan a ganar incluso menos de cuatro mil 500 pesos al mes.

“Trabajo en una plataforma de apuestas, es un tipo call center, en el que te descuentan si llegas 10 minutos tarde. Me tengo que pelear por conseguir casos y no me puedo despegar de la computadora porque, con el home office, debemos prender nuestra cámara para que la jefa nos vea, nada tiene que ver con medio ambiente, la maestría que fui a cursar a Europa”, indicó Javier Fernández, egresado del Tec de Monterrey y del Instituto de Investigación de Patología Molecular (IMP, por sus siglas en inglés).