Consulta ciudadana sobre el pacto fiscal va a la mitad en Jalisco, afirma Enrique Alfaro

Luego de que se realizara la jornada de la consulta ciudadana sobre el pacto fiscal en Jalisco, Enrique Alfaro señaló que ha sido un plebiscito muy exitoso.

"Va a la mitad de la consulta con alrededor de 250 mil jaliscienses que han salido a expresar su opinión sobre el futuro del pacto fiscal para Jalisco en su relación con la federación".

Al respecto, explicó que lo que plantean es abrir su discusión de una iniciativa de reforma constitucional que presentó al Congreso de Estado, en el cual, se establece la obligación de revisar cuando menos, una vez cada seis meses los términos del convenio de coordinación fiscal con la federación, es decir; "la consulta no es para saber su Jalisco se sale o se queda del pacto fiscal sino para dejar en claro que no van seguir permitiendo que haya un convenio que ni siquiera se revise o que no está suscrito por una de las partes", señaló.

Enrique Alfaro agradece participación de jaliscienses en la consulta sobre el pacto fiscal

El gobernador de Jalisco pide definir que el destino de los impuestos que se recauden, puedan tener un beneficio para los jaliscienses sin quitarle recurso a otros estados de la República Mexicana.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, Alfaro Ramírez dijo que no pretende salirse del pacto federal, sino que haya un trato justo para el Estado que le aporta mucho a la economía y que no se ve reflejado esa aportación en el trato que la federación da en la distribución del presupuesto de toda la nación.

Van sin alianza para 2024

A través de la señal de Heraldo Media Group, habló de la alianza que harán para 2024, y afirmó que las condiciones en las que los partidos actuales han planteado de construir un frente, no les interesa.

"Construir una alizan entre partidos, para que los dirigentes de los mismos se repartan las diputaciones, senadurías, no nos interesa", afirmó.

Aseveró que no están interesados en construir un acuerdo basado en los intereses de la burocracia partidista

