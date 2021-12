"Voy a Palenque, Adán Augusto López se queda al pendiente": AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que viajará este jueves a Palenque para pasar el fin de año en su quinta en Chiapas, y que al frente de la administración pública federal se queda por unos días el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

En la última conferencia de prensa de 2021, el mandatario federal consideró que son pocos días y que el lunes 3 de enero regresa a las actividades.

"Voy a salir, voy a Palenque. Se va a quedar Adán López Hernández pendiente, no son muchos días, ya lo vemos de nuevo el lunes aquí (en Palacio Nacional) pero se va a quedar de secretario de Gobernación", indicó.

(Foto: Presidencia)

Adán Augusto López, ex gobernador de Tabasco, es uno de los hombres de confianza del presidente Andrés Manuel López Obrador y a quien ha calificado con "10" su desempeño como secretario de Gobernación.

Este año nos fue mejor, y el año que viene "va a estar más bueno": AMLO

López Obrador aseguró que el 2021 fue un mejor año que el anterior y confió en que el 2022 será un año "todavía más bueno".

"Este año nos fue mejor, ese es mi balance que el año pasado, y el que viene va a ser un año todavía más bueno. Tengo fe en el porvenir, no hay que perder la esperanza", afirmó.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario federal expresó sus tres deseos para el próximo año: que se termine la pandemia; que continúe la fortaleza cultural de México; y que haya menos pobreza.

(Foto: Presidencia)

"Un deseo es que se termine la pandemia, que ya no se siga padeciendo, sufriendo por esta pandemia, que no se sigan enfermando, que no se sigan hospitalizando, y que no sigan perdiendo, falleciendo seres humanos mexicanos y de otros países del mundo", indicó.

