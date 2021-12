"Tengo fe en el porvenir": Estos son los deseos de AMLO para el próximo 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó en la Mañanera su lista de deseos para el próximo año 2022, donde destacó que tiene fe en el porvenir, “Este año nos fue mejor, ese es mi balance. El que viene va a ser un año todavía más bueno”, destacó el jefe del Ejecutivo.

Desde el Salón Tesorería en Palacio Nacional, López Obrador enlistó tres deseos para el próximo año. En el primero de ellos se enfocó en su anhelo para que termine la pandemia de Covid-19 que ha azotado no solo a México, sino al mundo.

“Que se termine la pandemia, que ya no se siga padeciendo, sufriendo por esta pandemia, que no se sigan enfermando y hospitalizando y que no sigan perdiendo la vida los mexicanos y de otros países del mundo”, indicó.

En su segundo deseo, Andrés Manuel López Obrador pidió que continúe la fortaleza cultural de México, el cual destacó, es lo que siempre ha salvado al pueblo mexicano de las calamidades que enfrenta, además de que enfatizó sobre la importancia de la identidad que da la cultura mexicana.

“Es lo que siempre nos ha salvado ante calamidades, la grandeza cultural de México, que no olvidemos de dónde venimos, que somos herederos de grandes civilizaciones y eso es lo que nos da fortaleza e identidad, que no reneguemos de nuestro origen. El que no sabe y no se siente orgulloso de donde viene, nunca sabrá hacia dónde se dirigirá”, indicó López Obrador.

AMLO asegura que el siguiente año será mejor

En su tercer deseo, López Obrador lo destinó para ayudar a los pobres. “Lo tercero que deseo es que haya menos pobres”, dijo, pidió que nunca falten los satisfactores básicos como la alimentación “Que nadie padezca de hambre y que se tenga para el estudio, para la salud, para la vivienda, desde luego el trabajo, el ingreso que alcance para lo indispensable, lo básico y necesario”, señaló AMLO.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo deseó que todos sean felices y que no basen su felicidad en la acumulación de bienes, en el dinero ni en tener fama, sino en estar bien con uno mismo.

“Como siempre lo he dicho, que la felicidad no solo es acumular bienes materiales, dinero, fama, títulos, la felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y con el prójimo”, acotó AMLO.

Finalmente, el presidente López Obrador presumió lo bueno que fue el año que termina y aseguró que el que viene “Va a ser un año todavía más bueno, tengo fe en el porvenir”, puntualizó el mandatario.

RMG