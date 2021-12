Rosario Robles se quedará en Santa Martha Acatitla; juez le niega la prisión domiciliaria

Este jueves 30 de diciembre, durante la audiencia que se llevó a cabo en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México sobre el caso de Rosario Robles, un juez dictaminó que la exfuncionaria de la administración de Enrique Peña Nieto permanecerá en la prisión de Santa Martha Acatitla acusada del delito de ejercicio indebido de la función pública, y sin que le hayan iniciado juicio.

En más de 3 horas de comparecencia, la autoridad explicó que otorgar la prisión domiciliara no es procedente con base en la edad y tampoco si se considera algún padecimiento que reduzca sus actividades funcionales.

Luego de un amparo obtenido, el destino de Rosario Robles, exsecretaria federal acusada por ser omisa en desvíos millonarios, se encontraba en manos de Ganther Alejandro Villar Ceballos.

La defensa de Robles también puso sobre la mesa los padecimientos y estado de salud de la exfuncionaria, pero se determinó que “no resultan suficientes para estimar que corre un riesgo de continuar interna”.

Robles es la única exsecretaria de Estado acusada penalmente por La Estafa Maestra, el mecanismo ocurrido en 11 dependencias de gobierno, en el que hicieron convenios con universidades para supuestos servicios, y éstas subcontrataron empresas fantasma, por lo que el dinero desapareció.

Rosario Robles se encuentra en prisión preventiva desde el 18 de agosto de 2019, sin que siquiera haya iniciado juicio. Entonces, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna determinó riesgo de fuga, por lo que decidió que Robles debía enfrentar el proceso en prisión.

“No esperaba otra cosa, así he estado sometida. Me queda claro que estoy aquí porque me llamo Rosario Robles”, declaró la exfuncionaria luego del fallo del juez