Migrantes haitianos denuncian estar varados en Acapulco y culpan al INM

Un grupo de haitianos que habían sido detenidos en Chiapas por Migración ahora quedaron varados en Acapulco al ser trasladados a este destino turístico por las autoridades migratorias.

Chedeline Presamar, una de las 66 personas que viaja en este contingente, relató con dificultad para hablar el español que salió de Haití en busca de una mejor vida.

La mujer detalló que en Tapachula las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) subieron a un autobús a 35 adultos, entre ellas 4 embarazadas y 21 niños sin darles detalles sobre su destino.

“Llegamos el miércoles a las 11 de la noche y no sabíamos dónde estábamos. Nos sacaron de Tapachula porque ya no hay espacio, hay muchos haitianos ahí y nos están moviendo. Pero no hemos comido, y estamos durmiendo en la calle”, relató la mujer de 45 años que hace cinco meses ingresó a México caminando con 14 de sus familiares.