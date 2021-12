Familias abandonan el campamento migrante en Tijuana; dicen adiós al sueño americano

Nueve meses después de instalarse en un campamento de migrantes a las afueras de la Aduana del Chaparral en Tijuana, las familias migrantes se dan por vencidas y abandonan el sueño americano.

Y es que vez son menos las familias de migrantes que habitan dicho campamento ; en días pasados dos familias más decidieron regresar a sus lugares de origen en Colima y la Ciudad de México, con apoyo del Ayuntamiento de Tijuana.

La señora Miriam, y nueve familiares más, viajaron a Tijuana a fin de solicitar asilo político en Estados Unidos al ser obligados a dejar su lugar de origen víctimas de la inseguridad que les arrebató a un integrante.

Sin embargo, regresaron a Manzanillo, Colima ella y sus tres hijos de 10, 8 y 1 año de edad, el resto esperarán por una respuesta a su petición.

Durante los cuatro meses que estuvieron en esta ciudad fronteriza, permanecieron en el campamento migrante de El chaparral.

“Pues es que ya me enfadé de estar en ese lugar, si es medio complicado y más por los niños, por la niña que no sale de enfermarse, todos gripa, tos, fiebre; estuvimos en un albergue pero no nos gustó, solo duramos un día y de ahí nos fuimos al Chaparral, porque ese lugar, ese albergue estaba peor que El chaparral, en El Chaparral estamos más libres”, señaló la madre migrante.