Realizar encuestas para revocación de mandato es posible, pero viola la Constitución, asegura Roy Campos

El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que en caso que el Instituto Nacional Electoral (INE) decida continuar no realizar la consulta de revocación de mandato, se podría recurrir a 10 encuestadoras, para que sean estas las que pregunten a los ciudadanos si desean que continúe o no en el cargo.

En entrevista con Sergio Sarmiento, Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, comentó que esto se podría realizar; sin embargo, viola la Constitución.

"De alguna manera es como aceptar que a lo mejor no consiguen las firmas, si no las consigue, la Constitución se hace a un lado, porque ya no cumplió el requisito, pero él quiere cumplir su promesa de que va a haber revocación y entonces ahí las encuestadoras lo hacen y aquí yo cumplí ante el pueblo, no ante la Constitución", expresó.