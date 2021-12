Ómicron en México: Puebla reporta 3 casos sospechoso de la variante

Están en análisis tres personas sospechosas de padecer Ó micron, cuyas pruebas ya fueron enviadas al INDRE informó el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, quien reiteró que es necesario reforzar las medidas sanitarias y recomendó evitar viajes fuera del país.

Comentó que se encuentran siendo analizados por el Indre, ante esto el gobernador Miguel Barbosa Huerta hizo un llamado a cuidarse y no relajar las medidas.

Martínez García explicó que los tres casos habrían sido de importación, por lo que se enviaron las pruebas al el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre) para el resultado de las mismas, lo cual tardaría entre tres y cinco días.

Dijo que es necesario y pidió a los poblanos mantener todas las medidas sanitarias como son el uso de cubrebocas, gel antibacterial y sana distancia, pues se ha informado que la nueva cepa tiene mayor transmisibilidad que la Delta, por lo que es más fácil contagiarse.

Comentó que se cuenta con el equipo para detección de PCR, que es especializado con el que se puede identificar esta variante, pero la prueba confirmatoria es con biología molecular y genómica, pero por definición operacional se tiene que mandar al Indre.

Dijo que actualmente los casos son de importación, por lo que igual pidió a las personas que cuando son visiten lugares o personas de otros países que son “muy cosmopolitan” lo hagan con precaución para no contagiarse o, si no es necesario, no lo hagan y se queden en casa.

Agregó que ya se hizo un cerco sanitario entre las personas que tuvieron contacto los tres casos sospechosos, por lo que se mantendrán en vigilancia epidemiológica mientras se confirma o descarta si son positivos o negativos para en su caso tomar más medidas.

Recordó que en Puebla de por si va llegar, ya que es un estado de paso hacia el centro y el sureste del país, y ante esto se deben tomar las medidas de prevención, así como reiteró el llamado a todos los que no se han vacunado, a que lo hagan, además de los refuerzos y los grupos vulnerables, pues es la única forma de combatir la nueva cepa.

