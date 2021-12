Así fue cómo colapsó un tramo de la Línea 12 del Metro

Eran las 22 horas con 11 minutos del 3 de mayo, cuando colapsó un tramo de la Línea 12 el Metro, entre las estaciones Tezonco y Olivos, dirección Tláhuac.

En un primer momento todo era descontrol ante la imagen que mostraban dos vagones del tren naranja, entre el polvo y los gritos de desesperación que se escucharon tras la caída.

La falla se originó en la viga izquierda, arrastrando posteriormente a la viga derecha (debajo del sostén con dirección a Mixcoac), ocasionando el colapso total del tramo, lo que provocó la muerte de 26 personas y 98 lesionados.

Todavía con polvo, desorientado y con algunos golpes, Alejandro Porcayo indicó que estaba distraído en su celular cuando sintió un enfrenón del Metro y luego un fuerte jalón, lo cual provocó que rebotara entre la gente, mientras todo se oscurecía.

El joven de 21 años, quien trabajaba en una empresa dedicada a sanitizar los vagones del Metro, relató que subió en Periférico para ir a su trabajo, en la estación Tláhuac.

“Nada más recuerdo que me quise agarrar del tubo, reboté, la gente me cayó, yo caí en la gente. En el momento en que salgo del shock, veo a un tipo sin mano, gente inconsciente, no sé si está muerta, no me respondía la pierna y fue muy agobiante no poder moverme, fui el primero en salir, me avente por la puerta, estaba medio abierta, salté, me revolqué y gracias a Dios estoy vivo”, señaló a siete meses del incidente.