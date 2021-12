Hay una demostración de que el pueblo puede organizarse para la consulta, asegura Claudia Sheinbaum

Después de que el Instituto Nacional Electoral pospusiera la consulta de revocación de mandato del presidente de México, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que el pueblo ha demostrado que la puede organizar.

Sin embargo, señaló que la mejor opción para realizar este ejercicio democrático es que el organismo electoral la organice.

"Hay una demostración muy importante de que la ciudadanía, el pueblo puede organizarse para hacer esta consulta; claro que lo mejor es que lo organice la institución electoral, porque además está en la Constitución", explicó en conferencia de prensa, tras la instalación del Gabinete de Seguridad y la Mesa de Construcción de Paz.

La mandataria capitalina recordó las consultas que han organizado los ciudadanos: la del Fobaproa, el Aeropuerto de Santa Lucía, entre otras.

"Y, muchas veces, recuerden la consulta del petróleo, nosotros fuimos casa por casa, entonces, a pedir firmas en el 2013, casa por casa, y se entregaron suficientes firmas para que hubiera una votación o una consulta por parte de la ciudadanía, organizada por los institutos electorales o el Instituto Electoral, para poder tomar la decisión si habría Reforma Energética o no; entonces, pusieron muchos pretextos; y ahora, otra vez están poniendo pretextos", agregó.

En días pasados, el Consejo General del INE determinó por mayoría-seis votos a favor y cinco en contra- como medida extraordinaria, posponer temporalmente la realización de la Revocación de Mandato del presidente de la República electo para el periodo constitucional 2018-2024, ante la insuficiencia presupuestal derivada del recorte aprobado por la Cámara de Diputados al INE para el ejercicio 2022.

Despliega SSC-CDMX más de 13 mil policías con motivo de las celebraciones por navidad

Más de 13 mil elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México van a ser desplegados con motivo de los festejos de navidad.

El despliegue operativo, que comenzó este 21 de diciembre concluirá el domingo 25 de diciembre en las 16 Alcaldías, tiene como objetivo garantizar la seguridad de las personas que visiten las explanadas de las alcaldías, centros comerciales, romerías navideñas, mercados populares y sobre ruedas, entre otras, para evitar la alteración del orden público, faltas administrativas y la comisión de delitos.

Serán 13 mil 783 efectivos, que estarán apoyados de mil 502 vehículos oficiales, nueve motocicletas, 15 motoambulancias, 20 ambulancias, dos unidades de rescate y un helicóptero de los Cóndores que realizará sobrevuelos de supervisión y vigilancia en distintos horarios.

Además de vigilar las zonas comerciales y habitacionales, los puntos de esparcimiento familiar e instituciones bancarias, también se realizarán recorridos y patrullajes en zonas turísticas como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, terminales de autobuses, fiestas patronales, el Ángel de la Independencia, la Alameda Central y todo el primer cuadro de la ciudad.

Los Centros de Comando y Control (C2) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) van a hacer monitoreos permanentes a través de las cámaras de videovigilancia, para la ubicación inmediata en cualquier caso de emergencia y la reacción oportuna de los cuerpos de seguridad en campo.

La SSC recuerda que en esta temporada para una mayor seguridad al momento de realizar compras, la Unidad de Policía Cibernética recomienda nunca perder de vista las tarjetas bancarias a fin de evitar fraudes como la clonación o el robo de datos; utilizar mecanismos electrónicos confiables para los pagos, no acudir solo a retirar dinero, no utilizar cajeros automáticos que presenten anomalías, verificar con las instituciones bancarias los cargos no reconocidos y no contar dinero en efectivo en lugares públicos.

SSB

