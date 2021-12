Morena y la oposición se unen en San Lázaro; defienden presupuesto para pueblos mágicos

Legisladores de todas las fracciones parlamentarias en la Cámara de Diputados, incluidos los del bloque lopezobradorista, salieron en defensa del presupuesto para los Pueblos Mágicos durante la comparecencia del titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco Marqués.

Durante toda su comparecencia ante integrante de la Comisión de Turismo, con motivo de la glosa por el Tercer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario fue cuestionado por dos temas específicos el presupuesto millonario de más de 62 mil millones de pesos destina al Tren Maya en 2022 y los nulos recursos para el programa de pueblos mágicos.

“¿Por qué no sé instrumenta de nueva cuenta el programa de Pueblos Mágicos ya que esto permitiría potencializar la actividad turística, fortalecer las finanzas públicas de la Federación estados y municipios, así como generar empleos en favor de la gente y que todos saliéramos beneficiados de la actividad turística?” cuestionó el diputado del PT, Francisco Favela.

En respuesta el funcionario aseguró que se están implementando nuevas modalidades para impulsar el desarrollo de los pueblos y municipios, a fin de que tengan un mayor desarrollo económico.

“Se están implementando nuevas estrategias, anteriormente se nombraban pueblos mágicos hasta se llegó a nombrar 55 en una administración, sin estrategia, sin infraestructura, sin una guía que lo marcará, nosotros hicimos ya la estrategia de pueblos mágicos que se las enviaremos por escrito en forma detallada en qué consiste la estrategia no nada más es nombrar pueblo mágico, sino que cumplen con un fin y que tengan un requisito para no ir proliferando cómo se dieron hasta 132, cuando existen 214 pueblos de calidad turística, entonces mejor nombramos a todo el país”, detalló Torruco Marqués.

Sin embargo, este reclamo se convirtió en una constante durante su encuentro con los legisladores que cuestionaron innumerables ocasiones sobre la falta de recursos, la oposición recriminó que a pesar de que por unanimidad la comisión solicitó un presupuesto de 500 millones de pesos para los 132 pueblos mágicos, su propuesta fue ignorada.

“Realmente la mayoría de estos pueblos mágicos que son pequeños están conformado en su mayoría por Mipymes, por pequeños empresarios que sí hacía una diferencia este programa estamos hablando de que en esta comisión se aprobó un presupuesto de estos 500 millones de pesos que eran más o menos de 4 millones de pesos por cada pueblo mágico, el punto cinco del presupuesto federal realmente no representa a algo gravoso y lamentamos que haya sido ignorada por este poder legislativo y esta comisión”, señaló, a nombre del PAN, la diputada Carolina Beauregard Martínez.

La fracción parlamentaria del PRI, se sumó a los cuestionamientos sobre la falta de presupuesto a los pueblos mágicos, que advirtieron sería un importante impulso para la reactivación de la economía.

“Si le quieren llamar pueblos del bienestar, si le quieren llamar pueblos de la esperanza, cambienle el nombre pero al final del día asignarles, señor secretario, presupuesto porque al final del día de nada servirá y no será útil todas estas estrategias que surgen con una gran voluntad, con un gran conocimiento si no van acompañados con los recursos suficientes para el cableado subterráneo, para la pinta de fachadas, para todas y cada una de las acciones que embellezcan y puedan diferenciar estos municipios del resto del país”, sostuvo la priista Laura Barrera.

En el tema del Tren Maya, la oposición coincidió en el cuestionamiento al funcionario sobre el presupuesto que se le destinó a la megaobra prioritaria del presidente Andrés Manuel López Obrador, el legislador del PRD Mauricio Prieto, pidió una explicación sobre los beneficios que tendrá para México.

“De ahí, el que mil 524 kilómetros de vía se lleve a cabo la nueva estrategia de Tren Maya, que va a beneficiar a Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas pero que a la vez va a haber 19 estaciones donde se va a pasar por 130 atractivos de alto impacto, va a permitir que mejoremos el gasto Per Cápita y sobre todo en la captación de divisas porque no es ninguna gracia, ser el lugar número 40 en gasto per cápita” sostuvo Torruco.

Sigue leyendo:

Diputados de Morena se reúnen con Dilma Rousseff; hablan de la reforma eléctrica

En memoria de Enrique Jackson diputados guardan un minuto de silencio

Rosa Icela Rodríguez afirma que resultados en seguridad están a la vista; "no son promesas, son hechos"