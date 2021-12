Adán Augusto López tiene 10 como titular de Segob, asegura López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció el trabajo de su paisano Adán Augusto López Hernández al frente de la Secretaría de Gobernación (Segob) y como en la escuela le puso un 10 de calificación.

“Tiene 10, dicen que la política es el equilibrio... tiene el mérito de que es tranquilo, prudente, sabe escuchar que es lo más importante, es paciente y al mismo tiempo también tiene pasión, esto ayudado muchísimo en el tiempo que lleva", dijo.

Desde el estado que gobernó Adán Augusto López Hernández, el mandatario dijo que si hubiera hecho un mal trabajo en lo que va encabezando la Segob lo hubiera acusado con sus paisanos.

AMLO destacó el respaldo de los gobernadores al Gobierno federal

Destacó el diálogo que entabló con gobernadores del país, quienes ayer estuvieron en Villahermosa y dieron su respaldo a las acciones de seguridad del Gobierno federal.

Quiero aprovechar que este trabajo de buscar la unidad, reiteró el mandatario, tiene que ver con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que me está ayudando mucho, si no vendría aquí a Villahermosa acusarlo, pero vengo al contrario a decirle a los paisanos que Adán está ayudando, me está aligerando la carga.

"No sólo es mi punto de vista sino que hay coincidencia de varios actores en la función pública, en la política, tiene muy buenos modales, buenas prácticas”, remató.

Por Francisco Nieto

