El INE pretende hacer acciones de dilación, son "chicanadas", dice AMLO

El INE debería estar promoviendo la consulta participativa en lugar de tratar de posponer la consulta de ratificación de mandato, pero son muy "conservadores", consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Incluso, dijo que son "chicanadas", y están tratado de aplicar acciones dilatorias, por lo que parecen los consejos electorales "abogados huizacheros", es decir, tramposos.

En la mañanera, desde Villahermosa, el mandatario pidió esperar a la reunión de hoy del INE donde abordarán este tema y votarán si se debe o no posponerse la revocación, argumentando que sufrieron un recorte presupuestal.

AMLO recordó que la SCJN resolvió que debe llevarse a cabo la consulta

Adelantó que, de posponer la revocación de mandato, queda la posibilidad de acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y recordó que la Corte, de manera provisional, resolvió que debe llevarse a cabo la consulta de revocación de mandato.

"Que el Poder Judicial haya decidido que debe celebrarse la consulta es de celebrarse. Lo demás es secundario... si se tienes o no dinero o el número de casillas; aquí el tema de fondo es que se va a establecer el antecedente histórico, lo quieran o no, de que el pueblo decida si quita o no un gobernante", dijo.

Agregó que en el pasado, con la democracia representativa, "conchudamente" a penas se estaba eligiendo a un gobernante y se sentía intocable, aunque cometiera actos de corrupción y había que aguantarlo seis años dañando al pueblo.

Ahora, agregó, nadie se va a sentir absoluto en ningún nivel de la escala y el pueblo siempre tendrá en sus manos la rienda del poder. "Te portas bien; te apoyamos para que sigas; si te portas mal, para fuera", expuso.

Por Francisco Nieto

