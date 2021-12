Piden integrantes de la CTM en Sonora solución a déficit de plazas de médicos especialistas

Para solicitar que existan médicos especialistas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora, donde en estos momentos hay un déficit de más de 500 plazas, integrantes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) se manifestaron en las principales ciudades del estado.

Javier Villareal Gámez, Secretario General de CTM Sonora, señaló que desde hace años están solicitando una solución a las plazas vacantes de médicos especialistas del IMSS, el año pasado había más de 250 y al cierre de este 2021 ya son más de 500 las plazas que no se han cubierto.

Explicó que al no haber médicos especialistas se agrava la atención de la salud de los trabajadores y sus familias, ya que no existen citas para las consultas especializadas, no se llevan a cabo las cirugías, hay personas que tiene más de un año esperando ser atendidos, y con eso luego se llenan las salas de urgencias porque no hay atención a la salud de las personas.

A pesar que cada semana y cada quincena los trabajadores y los patrones les descuentan y pagan las cuotas al Seguro Social y eso no se ve reflejado en una atención de calidad.

Solicitan una mejora a la calidad de la atención médica y la contratación inmediata de 500 médicos especialistas que tienen plaza vacante en Sonora (Foto: Especial)

La manifestación se realizó a nivel estatal, donde participaron trabajadores de las empresas afiliadas a CTM-Sonora de 14 ciudades, incluidas Hermosillo, Cajeme, Nogales, Navojoa, Guaymas, Empalme, Agua Prieta, San Luis Río Colorado, Caborca, Peñasco, Cananea, entre otras.

En el caso de Hermosillo se reunieron a las 8:00 de la mañana en las escalinatas del Museo de la Universidad de Sonora y de ahí marcharon al Congreso del Estado donde solicitaron a los 33 diputados locales que hagan un llamado institucional al IMSS para que se mejore la atención a la salud de los trabajadores.

Aclaró que cada mes se estarán aumentando las protestas y demandas, donde se pueden convocar a todos los trabajadores sindicalizados afiliados a CTM manifestándose en las calles de Sonora pidiendo que sean atendidas sus demandas de médicos especialistas necesarios y una atención a la salud de calidad.

