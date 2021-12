Legisladores invitan a empresarios de EU y de México a debatir la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados

Empresarios estadounidenses y mexicanos fueron invitados ya a los foros de parlamento abierto sobre la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador en la Cámara de Diputados. Al mismo tiempo, Morena dijo a los inversionistas que ya “se les acabó la fiesta” de aprovecharse del sector.

En reunión con medios de comunicación en San Lázaro, este martes el presidente de la comisión, Manuel Rodríguez González, dijo que solicitó a la Embajada de Estados Unidos en México la lista de los empresarios estadounidenses interesados en participar en la discusión.

“La semana pasada tuve reunión con integrantes de alto nivel de la Embajada de Estados Unidos, les hicimos la invitación y quedaron formalmente de pasarnos la relación de quiénes tendrían algún interés en participar”, dijo.

El legislador también informó que el pasado lunes se reunió con representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), quienes le informaron su interés de participar en los foros.

“Tuve una reunión con el Consejo Directivo Nacional de Canacintra y ahí expresaban su interés de participar, y además, para grata sorpresa mía, entienden muy bien el tema técnico, coinciden en algunos aspectos; en otros tienen preocupaciones, quieren que les aclaremos qué va a pasar en algunas zonas donde piensan que hay una zona gris, que no queda claro, y en ese sentido se va a poder clarificar”, expuso.

El parlamento abierto sobre la iniciativa presidencial arrancará el próximo 17 de enero en San Lázaro, teniendo de invitados a funcionarios del gobierno federal, académicos, expertos en la materia y empresarios mexicanos y estadounidenses.

Al respecto, el líder de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velazco, garantizó que se escuchará a todas las voces para construir una propuesta de consenso, al ser una reforma constitucional que necesita del apoyo de la oposición.

Sin embargo, adelantó la 4T no desistirá de su programa de gobierno que va por “rescatar a la industria eléctrica”, ya que, acusó, el actual marco jurídico está provocando al erario público una pérdida en el sector de 490 mil millones de pesos al año y mantiene paradas a más del 50 por ciento de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Que ganen (los empresarios), sí. Pero yo les he dicho, me he reunido con ellos, y los vamos a invitar: se acabó la fiesta, ya. Nos fue bien. Fue culpa –yo incluso lo digo abiertamente- ¿es culpa de un empresario? No, porque el objetivo de un empresario es hacer dinero”, dijo.

Mier resaltó que los empresarios “no tienen la culpa” del daño a la nación en el sector eléctrico, señalando que es producto de la reforma eléctrica del presidente Enrique Peña Nieto.

“Por eso, en la reforma se establece que el 46 por ciento del negocio lo tengan ellos porque no fue su culpa, pero en otras condiciones, en costo de producción real, que ese acuerdo, verdaderamente los mexicanos deberíamos de llamar a cuentas la irresponsabilidad del secretario de Energía que por su, así se lo permitía la ley, emitió un acuerdo, lo publicó en el DOF y estableció que el costo de la energía eléctrica fuera solamente en función de los costos variables, el costo variable ese es el combustible”, dijo.

Por Iván E. Saldaña y Elia Castillo

