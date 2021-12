Restringirán actividades masivas en Hidalgo ante cuarta ola de contagios

El titular de la Secretaría de Salud estatal (SSH), Alejandro Efraín Benítez Herrera, anunció que ante el incremento de casos de Covid-19 que se pronostican para el cierre de este año se restringirán las actividades masivas en el estado, aunque no habrá modificaciones en los comercios.

El funcionario estatal refirió que los establecimientos comerciales deben continuar con las medidas preventivas de bioseguridad de forma permanente para reducir los contagios de Covid-19, debido a la elevada movilidad que se ha reportado en los últimos días.

De acuerdo con el responsable de la SSH, los casos de la variante Delta continúan en ascenso desde hace algunos días, por lo que urgió a la población a mantener los protocolos sanitarios como el uso permanente de cubrebocas, aplicación de gel antibacterial y distanciamiento social.

Agregó que aún no se han contabilizado casos de la variante ómicron en la entidad, no obstante, continuarán con las revisiones permanentes para que en los espacios públicos no se reporten concentraciones masivas de la población que pueden encontrarse en riesgo permanente.

Asimismo, indicó que es necesario que las autoridades municipales reduzcan las actividades con elevada concentración de personas, debido a que pueden representar focos de infección para la población y por ello se deben minimizar este tipo de eventos oficiales, por lo que nuevamente no podrán desarrollarse conciertos musicales.

Por su parte, la arquidiócesis de Tulancingo anunció que se suspenderán las peregrinaciones en la Basílica Menor de Guadalupe conocida como “La Villita” ubicada en la ciudad de Pachuca, por lo que por segundo año no se efectuarán actividades religiosas en este recinto.

Además, enfatizaron en la importancia de acudir a concluir el cuadro de vacunación y para los adultos mayores aplicarse la dosis de refuerzo para evitar que se presenten complicaciones por las distintas variedades que se encuentran en circulación en el estado desde hace varios meses.

alg

Sigue leyendo

Baja California: Piden extremar precauciones ante descenso drástico de temperaturas

Rinde Rafael Anzures Uribe su II Informe de actividades al frente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

Colima realiza su primer aborto legal en el Hospital Regional Universitario