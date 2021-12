Nueva variante Ómicron: Secretaria de Salud de Sinaloa pide mantener los cuidados preventivos sin alarmarse

Hasta la fecha, ante los reportes de una nueva variante de covid 19 que se ha detectado en diferentes partes del mundo, en Sinaloa no se ha registrado la presencia de la misma, pero, se requiere mantener las medidas preventivas para evitar repuntes de casos, señaló el secretario de Salud Héctor Melecio Cuén Ojeda.

El funcionario estatal precisó que desde la Secretaría de Salud de Sinaloa, se ha dado puntual seguimiento a los reportes del comportamiento de la pandemia de Covid, manteniendo contacto con los laboratorios, como el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE) para definir cuando se esté frente a una nueva variante y tomar las medidas que se requieran para la protección de la población.

Cuén Ojeda detalló que, si bien se han detectado casos de la nueva variante en 8 países del mundo y en el continente americano ya se reportaron dos casos en Canadá, México no debe de alarmarse, pero tampoco debemos relajar las medidas de sanidad para evitar un incremento en los casos por Covid-19.

Aquí no hay que alarmarse, pero no hay que dejar de tomar las medidas preventivas, muy importante el uso del cubre bocas, no hay que alarmarse porque esta nueva variante que ya se descubrió es cierto tiene muchas mutaciones unos hablan de 38 mutaciones otros arriba de 50 mutaciones y de lo que se dice es que es más contagioso inclusive que la variante Delta, pero no se ha dicho todavía si es más o menos virulento, esto último juega un papel fundamental porque si nosotros tenemos una variante que es mucho más contagiosa al rato va a sustituir a la variante que se encuentra que es la variante Delta, pero si es menos virulenta eso nos va a ayudar si es más virulenta esto nos va a afectar”, especificó.

El titular de la salud en el estado, detalló que si bien Sinaloa continua en semáforo verde epidemiológico, es importante continuar con la vacunación para tener mayor protección ante la variante Delta y ahora la nueva variante Ómicron.

Es así que, hizo un llamado a la población en general a protegerse con el uso del cubre boca, el lavado continuo de manos y la sana distancia, principalmente, al reiterar que enfermedades como la gripa común, la influenza, el Covid-19 y sus nuevas variantes se contagia de la misma manera, de persona a persona a través de las gotitas de flush.

mgm