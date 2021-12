Indignante: joven con discapacidad fue golpeado por 3 hombres

El joven Sergio Antonio, quien tiene discapacidad intelectual, fue interceptado por tres hombres en calles de hiperactivo, quienes lo subieron a un automóvil para golpearlo salvajemente. También lo arrastraron en la calle y lo patearon, provocándole serias lesiones en su cuerpo.

La agresión ocurrió en la madrugada del viernes pasado en la colonia Sambulá y fue captada por cámaras de vigilancia de un vecino. Lamentablemente ya pasaron varios días y los violentos sujetos no han sido identificados ni detenidos.

La señora Lucía, madre de Sergio Antonio, lamentó que su hijo haya sido víctima de violencia y de que haya gente sin escrúpulos que se aprovechen de las personas con discapacidad.

“Mi hijo tiene 25 años, padece esquizofrenia, tiene discapacidad intelectual, ya no coordina. No sabe su edad ni cuándo cumple años, prácticamente es un niño; es muy inquieto y suele salir de la casa y en ocasiones desaparece por varios días”, explicó la afligida madre.

Recalcó que Sergio Antonio no es violento, no roba y nunca se ha metido en problemas. Únicamente es hiperactivo y habla solo, pero no se mete con nadie. Todo el mundo lo conoce en el rumbo, saben que es tranquilo, por lo que desconoce las razones por las que dichos sujetos lo agredieron.

“En el video se observa que esas personas lo jalan, lo meten en el vehículo y ahí mismo lo estropean. También lo arrastraron en la calle y le quitaron la camisa. Llegó a la casa cojeando”, relató Lucía.

La mujer precisó que los agresores le provocaron moretones en la cabeza y en el rostro, le rompieron un pómulo y su espalda está llena de raspones. Debido a que se inflamó su boca, no podía comer, además de que un ojo está ensangrentado y presenta dolor de cabeza.

En el video no se logra distinguir la placa del vehículo en el que viajaban los sujetos violentos, ya que en todo momento dejaron prendidos los faros. Sólo se observa que son de complexión gruesa.

Ese mismo viernes, Lucía acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE) a interponer la denuncia correspondiente, la cual quedó asentada en el expediente G8-2904-2021. Al día siguiente, un médico de la dependencia realizó una revisión a Sergio Antonio para constatar sus lesiones.

“No sabemos por qué lo golpearon, siento impotencia por lo que le hicieron. Él tampoco sabe por qué, sólo dice que se cayó. Es como un niño, si alguien le hace maldad no va a decir nada. Es muy injusto lo que le hicieron, no puedo creer que haya gente tan mala.

Lucia y su familia tienen miedo de que dichos sujetos regresen por Sergio Antonio para volverlo a lastimar, por lo que lo mantienen en su vivienda y no lo dejan salir. El problema es que él es muy hiperactivo y es probable que se “escape” a la calle como en otras ocasiones.

“Él no se puede defender, es un niño y yo no estoy tranquila, por lo que espero que las autoridades detengan a los responsables”, exclamó la mujer, quien exige justicia.

