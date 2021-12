En el Zócalo este miércoles, AMLO deja que uso del cubrebocas sea opcional

Con la premisa de “prohibido prohibir”, el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó abierta la opción de que la gente use o no cubrebocas este miércoles en el Zócalo capitalino.

Incluso, invitó a la ciudadanía a que asistan a la plancha del Zócalo capitalino y además de escuchar su discurso, en el que hará un corte de caja de estos primeros tres años de gobierno, disfruten de la música en vivo que habrá al final del acto.

“El que quiera llevar cubrebocas lo puede hacer, se protege, nada de autoritarismo. (Hay) que tenerle confianza a la gente; la gente se sabe cuidar, sabe lo que le conviene, son mayores de edad, nada más que sale el afán autoritario”, dijo.

Recordó que en la etapa más crítica de la pandemia de COVID-19 no hubo toque de queda, como se llevó a cabo en algunos países, “incluso, aquí en el país me hablaron de Nuevo León, una gente mayor, veteranos como yo, que no podían llegar a un restaurante después de la tarde, ¡imagínense eso! No, nada de autoritarismo”, explicó.

En la mañanera, realizada en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el mandatario consideró que la gente que asista a la plancha del Zócalo ya estará, en su mayoría, vacunada, pues a decir del Presidente, la gente es muy consciente y se sabe cuidar.

Explicó que estarán presentes gobernadores, legisladores, dirigentes partidistas, pero reiteró que “el invitado especial, los consentidos, serán los ciudadanos, la gente del pueblo, que ya llevamos mucho tiempo sin vernos”.

Adelantó que este día habrá música, desde cantantes como María Inés Ochoa, hasta mariachis, jarana, bandas de niños oaxaqueños y hasta rumba.

El presidente recordó que en su visita este lunes a Oaxaca unos niños de unas bandas de música le pidieron la oportunidad de tocar en la inauguración del aeropuerto, pero como falta para esa inauguración los invitó al Zócalo y ellos aceptaron amenizar el informe.

Entonces, agregó el mandatario, van a venir esos niños músicos y van a estar mariachis y jaraneros, y va a estar la hija de Amparito Ochoa, que en paz descanse, que canta bellísimo, muy bien.

“Terminando el acto va a haber como una hora de rumba, porque la rumba también es cultura, decía el maestro Froylán López Narváez, que acaba de fallecer, un gran escritor, maestro de la Facultad de Ciencias Políticas de la materia, de la carrera de Comunicación Social. Entonces, va a estar animado”, finalizó el titular del Ejecutivo.

MAAZ