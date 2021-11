¿Por qué hay una estatua de Benito Juárez en Nueva York?

Este marte por la mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador montará una guardia de honor en el monumento al expresidente mexicano Benito Juárez, durante su visita a Nueva York, dónde cumple con sus compromisos ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Esta escala en su agenda fue informada por la Presidencia, la noche del 8 de noviembre. Esta es su segunda visita a Estados Unidos, único país que ha visitado durante todo su mandato.

Estatua de Benito Juárez cumple 17 años inspirando a los latinos de NY

Ante este anuncio del la Presidencia de México, muchos mexicanos se preguntan ¿por qué hay una escultura del expresidente mexicano en el la tan importante ciudad de Nueva York?

La estatua de Benito Juárez fue inaugurada el 9 de octubre de 2004, es decir este 2021 cumplieron 17 años desde las gestiones realizadas por el gobierno de Oaxaca, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Consulado de México en Nueva York, así como asociaciones civiles y empresariales de esta ciudad.

Este monumento en memoria de Benito Juárez, fue inspirado por la presencia de la comunidad latina en Nueva York, para que estos tengan una cercanía a la identidad que comparten todos los nacidos debajo del Río Bravo y hasta Tierra de Fuego. El monumento se encuentra en la Sexta Avenida, en el perímetro del famoso Bryant Park, entre las calles 41 y 42.

Benito Juárez en el Bryant Park. Foto: Especial

¿Cómo está la estatua de Benito Juárez?

Esta estatua fue realizada durante dos años por el escultor oaxaqueño Moisés Cabrera Orozco. La obra está fundida en bronce y alcanza con su pedestal los dos metros 10 centímetros de altura.

En su base frontal muestra los datos históricos de Benito Juárez, como su nacimiento en 1806 en Guelatao, Oaxaca, hasta su defensa de la República en 1867.

La estatua sostiene con su brazo izquierdo una gran placa donde con letras en relieve puede leerse en español “El respeto al derecho ajeno es la paz”, y en inglés: “Respect for the rights of others is peace”.

