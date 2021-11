Adrián Oseguera se registrará como candidato de Morena en Tamaulipas

El alcalde de Ciudad Madero, Adrián Oseguera Kernion, confirmó que se va a registrar para participar en la elección interna de Morena para elegir al candidato a la gubernatura de Tamaulipas para el 2022, luego de que el partido haya emitido la convocatoria para quienes aspiran a participar en la encuesta.

Detalló que esperada los tiempos que marca Morena, confiando en que habrá de darse un proceso interno tranquilo y habrá unidad entre quienes aspiran a abanderar al partido para el 2022, aunque aseguró que para lograr un triunfo no depende sólo de la marca.

INE Tamaulipas no ha recibido denuncias de actos anticipados de campaña, aseguran

Aseguró que será el día jueves cuando se registre, por lo que antes de que corran los seis meses antes del proceso electoral pedirá licencia al cargo de alcalde.

Adrián Oseguera descarta que se pida certificado de vacunación para playa Miramar

"si hay unidad habrá triunfo, si hay dedazo puede haber fracaso, entonces la unidad es prioritaria, estamos preparados, yo he sido muy cuidadoso de no cometer actos anticipados de campaña y me he dedicado a Ciudad Madero".