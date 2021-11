Adán Augusto López se reúnen coordinadores de diputados en Gobernación

Los líderes de las bancadas en la Cámara de Diputados, con excepción de Movimiento Ciudadano (MC), acudieron de último momento este martes a Bucareli para reunirse en privado con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, confirmó el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velasco.

Adán Augusto debía comparecer hoy ante el Pleno de la Cámara de Diputados como parte de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno Presidencial, pero la cita fue reprogramada por la discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2022, que arrancó este martes en San Lázaro.

A pregunta expresa, Mier Velasco rechazó que acudieron a la sede de la Secretaría de Gobernación a negociar modificaciones al Presupuesto.

“Por la discusión del dictamen de Presupuesto no era posible su presencia y en cortesía, y en una actitud republicana con la Cámara de Diputados, nos invitó a que tuviéramos una reunión de trabajo a la Junta de Coordinación Política. Eso no significa que no vaya a comparecer ante el Pleno, significa una relación cordial por parte del secretario de Gobernación, Adán Augusto, de invitarnos para que pudiéramos tener esta plática con él”, dijo.

El secretario de Gobernación debía comparecer hoy ante el Pleno, pero la cita fue reprogramada (Foto: Cuartoscuro)

De acuerdo al legislador de Morena, Adán Augusto se comprometió tanto con los legisladores del bloque oficialista “Juntos Hacemos Historia” como con el opositor de “Va por México” de respetar la relación que debe de existir entre los Poderes de la Unión, Ejecutivo y Legislativo.

“Se dejó establecida la posibilidad de que (el encuentro) pudiera ser de manera mensual, que podamos discutir los trabajos en los que deben participar de manera conjunta los dos poderes, tanto el poder Ejecutivo como el Legislativo”, dijo.

También rechazó que acudieron con el funcionario para negociar la aprobación de la reforma eléctrica. “No, fueron temas misceláneos, no fueron nada en específico”, expuso.

El único coordinador que no asistió al encuentro con el secretario de Gobernación fue el de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynez, quien de acuerdo a fuentes de esa bancada consultados por este diario fue un rechazo intencional a la invitación del funcionario.

