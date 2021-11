“COCINAN” desafuero para alcalde de Pantelhó

El Congreso del Estado de Chiapas alista el desafuero del presidente municipal de Pantelhó Raquel Trujillo Morales, tras la existencia de una carpeta de investigación en su contra por el delito de homicidio, dio a conocer en Tuxtla Gutiérrez el mismo alcalde.

Denunció que está amenazado de muerte al igual que su cabildo, por lo que vive como “nómada” y se traslada de un lugar a otro; además le han fabricación delitos por no entregar la renuncia ante el Poder Legislativo.

El edil manifestó que horas antes de tomar protesta del primero de octubre de este año, en una sede alterna, fue retenido el 29 de septiembre en oficinas de la Secretaría de Gobierno donde los asesores encabezados por Leonel Reyes, le pidieron firmara hojas en blanco y su renuncia para evitar más problemas en Pantelhó.

Expuso que el grupo de autodefensa “El Machete” en su momento pidió su renuncia a cambio de entregar a las 21 personas desaparecidas, sin embargo, esa propuesta ya no existe y las personas no aparecen por ningún lado.

Cuestionado sobre sus vínculos con el grupo criminal “Los Herrera” señaló “yo todo el tiempo he sido campesino, me he dedicado a la siembra de maíz y frijol para el autoconsumo de mi familia. Me he dedicado al campo, se dice que soy un narcotraficante y un sicario, nada de eso es real”, puntualizó.

Argumentó que ganó de manera legítima las elecciones el pasado 6 de junio con 5 mil 910 sufragios.

“Lamento que sí o sí, mi desafuero, en este momento se está cocinando en el Congreso del Estado, con la Comisión de Justicia mi desafuero, me dicen que hay personalidades muy poderosas en contra mía. No me ha notificado la fiscalía, nadie me ha notificado, pero ya tengo en mis manos una carpeta de investigación en mi contra que me acusan de un asesinato que no he hecho. Si me voy a la cárcel este es un delito fabricado”.

Recordó que el grupo “El Machete” pidió la renuncia de la exalcaldesa, Delia Janeth Velasco esposa del hasta hoy presidente municipal de Pantelhó Raquel Trujillo, quien tomó protesta el 1 de octubre, con el compromiso de entregar a los 21 retenidos y hasta la fecha desconocen el paradero de los mismos. En ese momento el Congreso de Chiapas conformó un Concejo Municipal.

“Me siento consternado por los 21 desaparecidos, incluso tengo familiares en ese grupo”.

Acusó a “El Machete” que está conformado por ex funcionarios municipales que se han dedicado a quemar casas, vehículos, ambulancias y patrullas que seguramente busca los 127 millones de pesos que destinan al municipio de Pantelhó.

El 11 de julio, apareció el grupo autodenominado “El Machete” para enfrentar a los grupos criminales del narcotráfico que han mantenido el control por más de 20 años en complicidad con autoridades del gobierno municipal y que ahora encabeza Raquel Trujillo Morales.

alg

Sigue leyendo

INE Tamaulipas no ha recibido denuncias de actos anticipados de campaña, aseguran

Regreso a clases presenciales: Confía la SEPyC que para fin de año sea el regreso total a las aulas en Sinaloa

Usuarios de transporte público de Nuevo León podrán pagar su pasaje con PET