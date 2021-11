"AMLO va a la ONU sólo a tomarse la foto; no va donde hay que dialogar": Anaya

Este lunes 8 de noviembre, el ex candidato a la presidencia de la República mexicana, Ricardo Anaya, lanzó un video en el que nuevamente se lanzó en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, en esta ocasión lo criticó por no haber asistido a la cumbre del G20 ni a la COP26 debido a que, según sus propias palabras, “no se siente cómodo en el mundo”. También aprovechó para criticar que el mandatario tabasqueño se presentará en la ONU para ofrecer un discurso sobre corrupción cuando no quiere juzgar a sus propios hermanos y aseguró que solo iría a tomarse la foto.

“Fíjate el absurdo, mañana López Obrador va a ir a la ONU, a Nueva York, por cierto, a dar un discurso sobre corrupción cuando ni a sus hermanos quiere castigar, ¿pero sabes cuantos de los 20 líderes mundiales van a estar mañana? Cero, ninguno. Va a ir a hablar en un auditorio semivacío a uno que otro funcionario de segundo nivel, lo importante era ir a la G20 y a la COP 26, pero López Obrador no se siente cómodo en el mundo, porque no lo entiende, así que no va a las reuniones importantes" señala Ricardo Anaya en el video publicado en todas sus redes sociales.

"Solo va a la ONU a tomarse la foto"

En otro momento del video, Ricardo Anaya señaló que López Obrador no va a las reuniones en las que tiene dialogar sobre economía, salud y cambio climático por lo que solo elije ir a eventos donde sólo él puede hablar del tema que quiere, además, fue aquí donde señaló que solo irá a la ONU para tomarse una foto.

“Solo va a las reuniones donde puede hablar desde un podio él solito, de lo que se le pegue la gana sin que nadie lo cuestione, porque dialogar no sabe. En realidad, va a ir a la ONU a tomarse una foto y a tratar de engañarte con el cuento de que fue una gira internacional muy importante”.

En la recta final del video, Ricardo Anaya aprovechó para burlarse de López Obrador pues piensa que el programa “Sembrando Vida” fue la inspiración para realizar el Acuerdo de Reforestación Mundial que se firmó en la Cumbre de Glasgow.

“Sus ideas son tan viejas y su visión tan corta, que piensa que un programa tan limitado como ”Sembrando Vida” es el origen del Acuerdo de Reforestación Mundial (…) en serio da pena ajena, cualquiera que lo oiga en el mundo ha de pensar que perdió el juicio.

Para finalizar su video, Ricardo Anaya, criticó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se siga apostando por la generación de energía a través de combustibles fósiles y señaló el error del gobierno de apostar todo el presupuesto a una refinería y a un tren, por lo que pidió abrazar el futuro y de esta manera combatir el cambio climático y la contaminación a través de la generación de energía barata y limpia.

