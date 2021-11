¿Ricardo Anaya podría ir a la cárcel? Esto sucederá en la audiencia de hoy con la FGR

La Fiscalía General de la República contempla pedir prisión preventiva para Ricardo Anaya Cortés, ex candidato a la presidencia de México en 2018, por las acusaciones de cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa.

Esto sucederá el día de hoy, durante la audiencia en la que comparecerá el político panista, para defenderse de las acusaciones por los delitos antes mencionados. En caso de que se realice, Anaya podría terminar preso en el Reclusorio Norte, mientras se le investiga por su presunta responsabilidad en el de soborno de 6 millones de pesos, para aprobar la Reforma Energética en el año 2013.

El excandidato presidencial responderá a la cita por medio de una videoconferencia, en una audiencia en la que tendría que demostrar que se encuentra en la Ciudad de México. La FGR podría pedir esta prisión preventiva, por temor a que Anaya se escape del país.

Además, si el panista no comparece o no es capaz de demostrar que se encuentra en la Ciudad de México, también se solicitará su aprehensión, por no cumplir con sus obligaciones, relacionadas con la investigación.

Ricardo Anaya comparecerá este lunes ante la Fiscalía General de la república

FOTO: Archivo

¿De qué acusan a Ricardo Anaya?

Ricardo Anaya Cortés es acusado por los delitos de crimen organizado, soborno y lavado de dinero, delitos que tienen que ver con el caso del presunto soborno de 6 millones de pesos, para votar a favor de la Reforma Energética propuesta en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

En los diferentes videos que postea en su cuenta de Twitter los lunes, Ricardo Anaya se ha defendido de las acusaciones y ha dicho que cuando se supone que recibió el dinero, él ya no era diputado federal. Además se ha mantenido publicando videos, este lunes habló sobre la ausencia del presidente López Obrador en la reunión del G20, para hablar del cambio climático.

“En el G20 y en la COP26 se discutió el futuro del planeta. Fueron los principales líderes del mundo. AMLO no asistió. Él no va a donde hay que dialogar. Mañana va a la ONU dizque a hablar de corrupción. ¿Cuántos presidentes estarán ahí? ¡CERO! Va a echarse un monólogo y a la foto”, escribió en su cuenta de Twitter, junto con el video.

El 25 de agosto, la FGR dio a conocer su versión de la causa que se le sigue a Ricardo Anaya, que tuvo que presentarse a declarar ante un Juez. El ex candidato presidencial respondió minutos después al calificar a las autoridades federales como “incompetentes“.

SEGUIR LEYENDO:

"La UNAM no es tuya, respeta su autonomía": Ricardo Anaya sale en defensa tras críticas de AMLO

Emilio Lozoya mintió, asegura Ruben Moreira; da espaldarazo a Enrique Peña Nieto

Caso Odebrecht: Estos son los 17 funcionarios denunciados por Emilio Lozoya