BTS Army México se pronuncia en favor de Fátima Maite y en contra del bullying escolar

La BTS Army oficial en México dio a conocer un comunicado en sus redes sociales donde hacen un llamado a detener el bullying, refiriéndose al caso donde una menor de nombre Fátima, fue arrojada de un tercer piso por una de sus compañeras, provocándole graves heridas. La razón, se ha informado, fue porque le gustaba la cultura coreana del entretenimiento.

Fátima era víctima de acoso por parte de sus compañeras y compañeros de la secundaria, únicamente porque tenía un gusto por el K-Pop. Lamentablemente, las acciones de los demás menores llegaron muy lejos, al grado de atentar en contra de su vida, ya que se encuentra en el hospital.

Fue su padre quien informó a través de una entrevista en los medios de comunicación que le hacían bullying de manera regular, ella había denunciado que la violentaban y la ignoraron en diversas ocasiones. Lamentablemente tiene la pelvis fracturada, y ahora su familia exige que haya justicia.

Por su parte el Army de BTS en México hizo un llamado a la justicia y también a detener el bullying en las escuelas, pero también en las redes sociales. Rechazaron definitivamente que haya una sociedad en donde todavía no se le permite a las personas tener sus propios gustos o pasiones, ni que estás sean diferentes a las del resto.

"Escuchar música distinta no puede ser una razón para que alguien sea marginado, y sin embargo, este caso nos demuestra que todavía hay mucho camino por recorrer. No es solo por Fátima, es por cada persona que ha sido atacada por ser diferente, por vivir sus gustos con autenticidad y sin miedo", redactaron.

Los fanáticos de BTS alzaron la voz por Fátima, y se unieron para decirle al mundo que "los prejuicios, la intolerancia y la violencia no tienen cabida en nuestra sociedad". A través de este mensaje, aseguraron que BTS ha enseñado a la gente a aceptar y abrazar o celebrar las diferencias, así como la diversidad.

"La música no divide, la ignorancia sí. Los prejuicios no son innatos, se aprenden. Y es nuestra responsabilidad, como individuos y como comunidad, enseñar a las nuevas generaciones que cada persona, sin importar sus gustos musicales o su forma de ser, merece respeto. El bullying no puede ser normalizado, ni trivializado, y mucho menos ignorado por quienes deben proteger", escribieron.