Buen Fin: sigue estas recomendaciones para hacer rendir tu dinero y hacer compras inteligentes

Mario Di Constanzo, extitular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), pidió a los ciudadanos priorizar sus finanzas y evitar las tentaciones innecesarias durante el Buen Fin 2021, porque muchas personas todavía llegan con deudas del pasado evento.

Durante la transmisión del "Informativo de fin de semana" con Sofía García y Alejandro Sánchez, consideró que si se cuenta con los recursos estaría bien aprovechar las ofertas para adelantar las compras de diciembre, pero afirmó que lo mejor sería hacer adquisiciones en efectivo y no a meses.

"Lo ideal sería no endeudarse con un equivalente de más del 30 por ciento de los ingresos disponibles, esto quiere decir que puedas disponer de ese dinero para comprar y no tener que quitar alguna porción a gastos que ya tienes destinados, por ejemplo, el pago de los servicios o tener que hacer recortes que no sean necesarios", detalló.