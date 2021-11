Aguinaldo 2021: 9 TIPS para sacarle provecho y no gastarlo sin sentido

Se acerca el fin de año y con ello se encuentra más próxima la llegada del famoso aguinaldo, ese recurso extra que por ley nos corresponde recibir cada 12 meses y en el cual ponemos muchas de nuestras esperanzas ya sea para gastarlo o ahorrarlo. Por ello te presentamos una lista con nueve recomendaciones para que este dinero "extra" lo ocupes o lo inviertas de la mejor manera.

El aguinaldo es un beneficio del que gozan todas las personas que trabajan y que va en función a tu salario, por lo que la manera en laque lo gastes irá en función de la relación que tengas tú con el dinero. Es decir, la manera en laque lo inviertas define mucho el comportamiento que mantienes con tus finanzas personales.

Debes tener presente que aunque representa un ingreso extraordinario, tienes que darle el mejor uso, en beneficio tuyo y de quienes comparten contigo ciertos gastos. Es común que las personas quieran destinarlo para darse algunos gustos, como viajes, comprar ropa o aparatos electrónicos. Pero no pierdas de vista que con él también puedes saldar o reducir algunas deudas contraídas.

Expertos en finanzas personales y economía sugieren distribuir el aguinaldo de la siguiente manera: un 30 % para ahorro, otro 30% para saldar deudas, un 20% para el hogar (como remodelación, muebles o reparaciones), un 10% para compras personales y el otro 10% destinado para tu diversión.

9 sugerencias para invertir tu aguinaldo 2021

No olvides que tu aguinaldo tiene un límite y que debes aprovecharlo de la mejor manera. FOTO: Cuartoscuro

No olvides que tu aguinaldo tiene un límite y que debes aprovecharlo de la mejor manera, así que no lo gastes como si no existiera un mañana, tampoco creas que eres Santa Claus y tienes la obligación de repartir obsequios al por mayor, así que ten presente antes que tu recurso tiene un límite. A continuación te compartimos 9 sugerencias para que gastes de manera inteligente tu dinero y al mismo tiempo te sientas bien por el destino que le habrás dado a tu aguinaldo.

Crea un fondo de emergencia: Se prevenido y anticípate ante posibles gastos inesperados; crea un fondo de ahorro con el objetivo de destinarlo en situaciones de emergencia como accidentes, robos o siniestros. Paga tus deudas: Aunque lo sigas dudando, es una de las opciones más inteligentes; prioriza tu bienestar mental y deja de preocuparte por tus adeudos, adelanta pagos o liquida tus deudas, para que puedas dormir tranquilo y ya dejes de pagar intereses. Invierte en tu casa: Si tienes casa propia, no olvides que una de las mejores opciones que puedes tener para usar tu aguinaldo es invertir en tu hogar. Si requiere reparaciones haz las que se necesiten y las que tu presupuesto te permita. Impermeabiliza, adquiere algún mueble o electrodoméstico, remodela las tuberías o cambia tu boiler. Haz un chequeo médico: Nunca olvides que cualquier gasto en salud es una inversión a mediano y largo plazo; duerme tranquilo sabiendo que te encuentras bien y que así podrás cumplir todos tus propósitos en 2022. Haz tu chequeo médico general y cuida de ti y tu familia. Viaja: Por supuesto que es una excelente opción para ti y para todos; relájate y disfruta salir de tu rutina, descansa, conoce, y vive nuevas experiencias. Solo no olvides escoger un destino adaptado a tu presupuesto y gasta de manera inteligente, reserva y compra con anticipación y aprovecha las ofertas.

Viajar es una excelente opción para ti y para todos; relájate y disfruta salir de tu rutina, descansa, conoce, y vive nuevas experiencias. FOTO: Cuartoscuro

Invierte: No se trata de invertir en la Bolsa de valores ni en grandes proyectos, ya que puedes hacerlo de acuerdo a tu nivel de ingresos y de tu aguinaldo; procura mejorar tus condiciones de vida inmediatas y así ahorrar a largo plazo. Compra un seguro personal: Nadie está exento de vivir algún siniestro o accidentes, así que ocúpate de adquirir un seguro de gastos médicos mayores, para tu coche o incluso de tu casa, con ello podrás ahorrar fuertes erogaciones que podrían ocurrir en cualquier momento. Adquiere ropa duradera: Claro que puedes darte tus gustos personales y renovar tu guardarropa, solo no olvides en invertir en prendas duraderas o un outfit que te será útil en cualquier momento y temporada del año, como son un buen traje, zapatos formales, camisas, corbatas, etc. Aprende algo nuevo: Invierte en ti y aprende una nueva habilidad, toma un diplomado, cursa una maestría o estudia un nuevo idioma; recuerda que esta será una amplia inversión, ya que además de abrirte nuevos espacios laborales te harán crecer de manera personal y profesional.

