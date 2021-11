Policías de Mérida, Yucatán, preparan denuncia por caso José Eduardo

El alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, señaló que los cuatro policías municipales que fueron imputados por el caso José Eduardo Ravelo Echavarría están preparando una denuncia en contra de los funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE) que falsearon dictámenes ministeriales para involucrarlos en crímenes que no cometieron.

“He escuchado que están preparando una demanda y, si lo hicieran, están en su derecho. Tratar de involucrar a cuatro personas que también tienen familia e hijos en un delito que no cometieron, sobre todo en algo tan atroz como decir violación y tortura, me parece que es algo que no hay que dejar pasar”, declaró el presidente municipal.