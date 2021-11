Padre de Octavio Ocaña se reunirá con la Segob y Fiscalía del Edomex

La Fiscalía del Estado de México informó que el señor Octavio Augusto Gómez se reunirá con personal de esa corporación y de la Secretaría de Gobernación para analizar las pruebas recabadas del asesinato de su hijo, el actor Octavio Ocaña.

En una tarjeta informativa, la corporación detalló que se han entrado en comunicaciones tanto con la familia como con la Segob para poner en análisis este caso, pues el padre del actor afirma que existieron errores en las indagatorias del crimen.

“Esta fiscalía llevará a cabo todas las dirigencias pertinentes”, indicó la corporación mediante sus redes sociales sin mencionar nuevas indagatorias o avances de la investigación del caso.

“Los torturaron hasta que se cansaron”, asegura papá de Octavio Ocaña sobre los acompañantes de “Benito”

La reunión se realizó luego de que el señor Augusto Gómez solicitara al presidente Andrés Manuel López Obrador poner su atención al caso, por lo que el mandatario exhortó ayer a la Segob participar en la revisión del caso.

Este miércoles, en entrevista con Mario Maldonado en "Noticias de la Mañana", explicó que su hijo no tenía enemigos y que si traía una pistola era en la guantera, no en la mano, como lo difundieron las autoridades del Estado de México, quienes no han dado actualización del caso tras los señalamientos del señor.

La familia del joven pide que la carpeta de investigación no sea cerrada.

Omar Ocaña: ¿Quiénes son y a qué se dedican los papás de Benito en Vecinos?

Recalcó que en los videos previo a la muerte de Octavio Ocaña se ve que le hacen la parada los policías, "pero mi hijo conocía muy bien la zona, por eso no se quiso detener e intentó ingresar a la carretera federal. Esos que lo querían detener no son policías, son criminales disfrazados".

El señor Octavio Augusto Pérez explicó dijo que ha sacado fuerzas como padre y lo único que busca es que se haga justicia, luego de que hace un par de días que lo enterró y todavía no encuentra la paz.

Sigue leyendo:

Octavio Ocaña: AMLO instruye a Segob "que se revise todo el caso"

Octavio Ocaña: Revelan FOTOS de la camioneta de “Benito” donde se observan CINCO disparos

Octavio Ocaña: “La bala que lo mató venía desde afuera de la camioneta”, asegura Mhoni Vidente