Michoacán: Menores de edad y jóvenes asesinados en Tarecuato preparaban una ofrenda

La población de la tenencia de Tarecuato, en Tangamandapio, Michoacán, rompió en llanto y coraje, tras el asesinato de seis menores de edad y cinco jóvenes masacrados por el crimen organizado.

Los habitantes afirman que las víctimas, entre las que había seis adolescentes de entre 14 y 17 años, salieron a buscar panales para ofrendarlos durante la celebración de la Noche de Muertos, pero horas más tarde, fueron localizados sin vida ,con disparos de armas de fuego.

“Estos muchachitos se retiraron como a las 5:00 de la tarde a cortar panales . Encontraron a varias personas a donde iban a cortar los panales y los acribillan, los sacrificaron . El forense nos comunica que primero los golpearon, les destrozaron la cara a todos y después les dieron el tiro, no podíamos ni reconocerlos en la fiscalía”, narró el padre de una de las víctimas de 17 años , quien era estudiante de Bachilleres, aficionado del básquetbol y trabajaba en el negocio familiar de venta de papas fritas.

Los familiares de las 11 víctimas, afirman que los asesinados no eran miembros de ninguna organización delincuencial, sino jóvenes estudiantes, deportistas y trabajadores del campo.

“Mi familiar era un joven muy trabajador, honrado, no andaba metido en ningún otro asunto, fue víctima, no sé si lo confundieron pero todos podemos constatar que no andaba metido en algo turbio. Era maestro, pero en esta ocasión se dedicaba a trabajar en las huertas, tenía tres años como jefe de cuadrillas”, compartió el primo de otro de los cinco comuneros adultos asesinados.