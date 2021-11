No creo que haya ruptura entre los aspirantes: Dolores Padierna sobre candidatos de Morena

De visita en la capital potosina donde sostuvo un encuentro con el gobernador del estado, José Ricardo Gallardo Cardona de quien dijo es un aliado de la 4T, la delegada especial para la Atención a los gobiernos municipales del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Dolores Padierna Luna descartó que en la búsqueda por la candidatura presidencial se vaya a registrar una ruptura en el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La dirigente morenista rechazó que los ánimos estén calientes entre las tres cabezas visibles para suceder por Morena al presidente de México: la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum Pardo, el senador Ricardo Monreal Ávila y el canciller Marcelo Ebrard Casaubón.

“No creo que haya ruptura (entre los aspirantes) y conociendo el pulso político no veo ninguna confrontación”, expuso.

Dijo desconocer si solamente los tres mencionados vayan a buscar la candidatura presidencial morenista, pero destacó que lo más importante es el proyecto de nación que están construyendo y el compromiso serio con el proyecto. ¿Quién de los tres garantiza la continuidad de la 4T? se le preguntó y contestó: “No lo sé, después de la ratificación de mandato me pregunta”.

Y es que para la política guanajuatense en estos momentos lo más importante para todos los morenistas y aliados del PVEM y PT es lograr, primero, las firmas para que proceda la consulta y después “ganarla de calle” para la ratificación del presidente de México, “en eso estamos todas y todos, eso está primero que todo”, insistió.

Dolores Padierna sostuvo un encuentro con el gobernador de San Luis Potosí

FOTO: Especial

Reveló que sostuvo un encuentro en Palacio de Gobierno con el gobernador, José Ricardo Gallardo Cardona, quien fue postulado por el PVEM-PT y no por Morena, a lo que dijo que “la elección ya pasó, hoy el estado fue ganado por la coalición Juntos haremos Historia y con Morena tenemos una alianza estratégica no para una ocasión, sino para lograr la Cuarta Transformación que entendemos es todo un proceso, no basta un sexenio, no basta un gobernador”, enfatizó.

Dolores Padierna también sostuvo un encuentro con los cuatro alcaldes que tiene Morena en San Luis Potosí, todos de la Huasteca: San Antonio, Tamazunchale, Axtla de Terrazas y Xilitla, a quienes ofreció todo un catálogo de capacitaciones y les reiteró la disposición de su partido de “nunca abandonar más a nuestros alcaldes, necesitamos arroparlos y protegerlos en el mejor sentido de la palabra, no están solos, tienen un partido muy grande, muy importante, es el partido en el poder”, subrayó.

La delegada especial para la Atención a los gobiernos municipales de la dirigencia nacional de Morena estuvo acompañada por la Comisionada para la Segunda Circunscripción, Socorro Ceseñas Chapa y por el diputado local, José Antonio Lorca Valle.

