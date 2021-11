¿Cuándo llegará la variante Ómicron a México? Esto se sabe

La nueva variante Ómicron de Covid-19 llegó al continente americano al registrarse dos personas contagiadas por la cepa en Ottawa, la capital de Canadá, por dos ciudadanos de aquel país que llegaron de un viaje que hicieron a Nigeria.

Este lunes durante la conferencia Mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que llevan a cabo un seguimiento del avance de Ómicron ya que todavía está en análisis e investigación la peligrosidad de la nueva cepa. Precisó que no se estima un cierre de actividades en el país en caso de presentarse un contagio con el nuevo virus.

Aseguró que “no hay motivos para preocuparnos” y dijo que aunque hay mucha información del tema que circula en los medios de comunicación “no debemos espantarnos”.

"No hay todavía información sólida si está variante es más peligrosa que las otras variantes, no existe eso, nada más que se detectó en Sudáfrica pero no se sabe más, si va a ampliarse si va a llegar a todos los países", dijo el mandatario que afirmó que México está preparado para enfrentarla.

¿Cuándo llegaría Ómicron a México?

Jorge Baruch, el jefe de la Clínica del Viajero de la UNAM aseguró que la variante Ómicron es al menos 500 veces más contagiosa que la versión original de la enfermedad, aseguró en entrevista para el Heraldo Televisión con Adela Micha.

Aunque precisó que aún se desconoce la letalidad de dicha variante, reconoció que no hay duda que aumentarán los casos de Covid-19 en el mundo y que la hospitalización en Sudáfrica ha aumentado, aunque sobre este último dato no se ha determinado que se deba a la variante Ómicron, señaló.

El especialista destacó que la vigilancia epidemiológica en México será más rigurosa, aunque es poco probable que se cierre la frontera porque no hay una colindancia con Sudáfrica. El gobierno de la Ciudad de México ya refuerza la vigilancia en el Aeropuerto Internacional de la capital del país.

Por lo tanto, y de acuerdo con el especialista de la UNAM, las probabilidades de que la nueva variante Ómicron llegue a México son pocas, pero no por ello se debe bajar la guardia de las medidas preventivas del lavado de manos, uso de cubrebocas estornudo de etiqueta, además de acudir a ser inoculado pese a que no es de carácter obligatorio, ya que en caso de que llegase a presentarse un caso, los que no están vacunados tendrían mayor riesgo de contagio.

