639 unidades de transporte público en Guadalajara contarán con rampas y piso bajo

En menos de tres años de gobierno, se transformó el sistema de transporte público en el área metropolitana de Guadalajara, y esta mañana se llevó a cabo la revista a 639 nuevas unidades que estarán circulando en las siguientes semanas, una vez que se les instalen las rampas y pisos bajos para ser accesibles a personas con discapacidad motriz.



Durante la entrega, se detalló que el presupuesto autorizado para este año fue de 594 millones de pesos, de los cuales se ejercieron 460 millones a través de las solicitudes de apoyo a los transportistas con el fin de absorber entre el 10 y el 15 por ciento como subsidio estatal para cambiar estas unidades que deben cumplir con la Norma Técnica de Vehículos y que circularan en el cien por ciento de las rutas.



“Al día de hoy se está haciendo la revista a 639 unidades que estarán cumpliendo también, muchas de ellas con piso bajo otras con rampa, algunas de ellas a gas natural y algunas otras con euro 5 y euro 6, lo que significa que también, siguiendo las políticas de los planes y estudios que nos hizo IMEPLAN en materia reducción medio ambiental, estaremos también ofreciendo una gran cantidad de reducción de dióxido de carbono y de otros contaminantes a nuestra ciudad”, detalló Diego Monraz Villaseñor.



El objetivo que se tenía para este 2021, era renovar 900 unidades de transporte público, sin embargo, esta meta se rebasó, y con la entrega de las 639 unidades, se alcanzaron 984 y se espera que para el 2022 se renueven 517.



Entregarán 200 mil tarjetas de prepago para usuarios del transporte público

200 mil tarjetas de prepago se estarán entregando a los usuarios del transporte público en la entidad para que se dé solución a las alcancías que no dan cambio y ordenar los pagos en el transporte público.



“Tenemos hoy ya la capacidad, con nuestro sistema de pago electrónico, de poder el año próximo focalizar los apoyos a grupos vulnerables, el poder ya acabar con esta historia de bienevales y de los papelitos que entregaban y se acaba también la historia de los problemas de cambio que decían que había conductores que se quedaban con los cincuenta centavos de la tarifa, ya no hay pretexto para eso, quienes siguen protestando y haciendo drama con ese tema, lo que no entienden es que ya hay una tarjeta que les va a permitir a todo mundo, tener acceso al transporte sin que les roben el cambio de nada, es solamente cuestión de usarla”, señaló Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco.



Explicó que no se les ha condicionado a los transportistas la contratación de ningún sistema de prepago y que la única condición es que se puedan incluir a una base única para tener orden, pero que con las tarjetas de prepago, se evita que se den situaciones como las denunciadas de que en lugar de cobrar 9.50 como tarifa, se queden con los 0.50 centavos los transportistas.



Recientemente, estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG) emprendieron una campaña de difusión en donde denunciaban que esta situación prevalece por parte de los transportistas.

Concluirán censo de mototaxis para el primer cuatrimestre de 2022

El censo que se está llevando a cabo para regularizar las unidades y controlar el servicio de mototaxis en la zona metropolitana ha avanzado y se prevé que sea en el primer cuatrimestre del 2022 cuando esté concluido al cien por ciento, explicó Diego Monraz Villaseñor, titular de Transporte en Jalisco.



Los municipios en donde se están revisando a las unidades que prestan este servicio, y que por seguridad, no comprenden aquellos que solo cuentan con tres llantas, son Tlajomulco, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque y El Salto.



“Seguimos trabajando en algunos municipios, recuerden que el tema de mototaxis será un proyecto para empezar a armar en el 2022, en este año fue el primer censo que se hizo, no se completó porque algunos no se quisieron acercar, ya estamos yendo por ellos ahora nosotros y los estamos apercibiendo para que se incluyan en este programa e regularización que va a incluir el cambio de modalidad, recordarán que las cuentas de servicio contemplan en algunos barrios o colonias donde no pueden entrar los camniones por el tamaño de las calles o la complejidad de las mismas, ahí podrpán entran camionetitas o carritos o estamos explorando la posibilidad de bicicletas eléctricas”.

