Feministas develan Antimonumenta en Mérida y marchan contra la violencia de género

Más de 100 mujeres protestaron en las calles de Mérida para exigir que frenen las violencias que sufren todos los días y develaron una Antimonumenta en el Remate de Paseo de Montejo, en memoria de todas las víctimas de feminicidio.

En el marco del Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, las manifestantes recalcaron que “Mérida no es blanca, es feminicida”.

La protesta tuvo su momento más emotivo cuando las feministas, en compañía de familiares de víctimas de feminicidio, develaron la mencionada Antimonumenta y mandaron fuertes mensajes a las autoridades yucatecas ante la falta de justicia en los delitos de género.

Las señoras Ligia Canto Lugo y Lizbeth Martín Esquiliano fueron las encargadas de descubrir el memorial con el objetivo de mantener viva la memoria de sus hijas Emma Gabriela y Fernanda, así como todas las víctimas de feminicidio en Yucatán.

Más de 100 mujeres protestaron en las calles de Mérida para exigir que frenen las violencias que sufren todos los días (Foto: Otilia Rauda)

“La Antimonumenta es el símbolo del vacío que existe en el Estado para las mujeres, la falta de justicia y la falta de acciones para erradicar la violencia. Ya no queremos más simulaciones, no existe la Mérida segura, no existe el Yucatán seguro”, señaló Lizbeth Martín.

En su turno, la señora Ligia declaró que la Antimonumenta es un recordatorio de la vergonzosa omisión e inacción de las autoridades en los casos de violencia contra las mujeres. En ese punto, recordó que su hija Emma Gabriela fue perseguida y encarcelada por autoridades al denunciar la violencia que vivió junto a su expareja y la sustracción de sus hijas e hijo, y finalmente la asesinaron.

En la protesta, varias mujeres tomaron el megáfono para denunciar a sus agresores y compartir las múltiples violencias que han sufrido en sus vidas.

Sigue leyendo:

No hubo paz en la marcha feministas de Toluca; 5 manifestantes fueron heridas

Martha Vélez, directora de SICT, califica de machista al sector de la construcción

Mujeres en Sonora son las que más violencia familiar y acoso sexual sufren: SESNSP