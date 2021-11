Desbandada en el PAN Potosino, ex alcalde y ex diputado local renuncian a militancia

En pleno proceso interno para renovar el Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN en San Luis Potosí, exclusivo para mujeres, el precandidato del PAN a la gubernatura en 2020, ex diputado local y agregado cultural en la embajada de México en El Vaticano, Alejandro “Boris” Lozano González y el ex alcalde del municipio de Cárdenas, en la Zona Media potosina, Pedro Alberto Tovar García, anunciaron su renuncia a la militancia albiazul.

A través de sus redes sociales digitales, “Boris” Lozano confirmó su renuncia al PAN luego de 20 años de militancia y descartó que vaya a continuar en la política buscando dirigir otro partido y que ahora se dedicará a asuntos privados y a su familia; precisó que es una decisión que tomó desde enero pasado, pero que decidió postergarla para no afectar el proceso electoral.

En tanto, el ex alcalde de Cárdenas, es otro de los notables panistas que dejan ese partido político. En una carta dirigida al presidente del CDE, Juan Francisco Aguilar Hernández fechada el 11 de noviembre y recibida por el Comité Directivo Municipal de Cárdenas dos días después, anuncia su decisión: “Con profunda tristeza escribo esta carta redactando lo que nunca pensé escribir, renuncio a la militancia de Acción Nacional, porque de esta manera salvaguardo mi Dignidad como persona, cerrando un ciclo y regresando a donde nunca me he ido la sociedad civil tratando ser un ente positivo que ayude a generar siempre bien común”.

Pedro Tovar en su misiva de renuncia recuerda que en 2012 fue derrotado en su primer intento para buscar la alcaldía, pero tres años después cobró revancha ganó los comicios que lo llevaron a la Presidencia Municipal del 2015 al 2018 y, terminada su gestión buscó infructuosamente una diputación local de Mayoría y lamenta que en 2021 le negaron la posibilidad de una nueva revancha, a lo cual se disciplinó por lealtad al PAN.

Desde que se publicó la Convocatoria para la Presidencia del CDE el 12 de octubre, exclusiva para mujeres, su esposa María Esther “Teté” Pérez Martínez se plegó a la búsqueda de un bloque opositor a la dupla del también diputado local, Juan Francisco Aguilar Hernández y del diputado federal, Xavier Azuara Zúñiga, quienes impulsan a la ex regidora capitalina, Verónica Rodríguez Hernández; sin embargo, en las pláticas con Lidia Argüello Acosta y Josefina Salazar Báez, decide bajarse de la interna y apoyar a ésta última.

alg

