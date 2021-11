Maestra lleva 5 años siendo acosada por un alumno; la ha amenazado de muerte varias veces

Pese a tener pruebas y denuncias contra su acosador, Valeria Macías, una maestra de Nuevo León, denunció que han pasado cinco años sin que la autoridad sea capaz de hacer algo contra el hombre que ha amenazado con hacerle daño ya que aseguran que no cuenta con las pruebas necesarias.

El caso de Valeria Macías se volvió viral este martes, después de que la mujer publicara un video en sus redes sociales, donde detalla la situación que ha vivido en los pasados cinco años.

“Me costó mucho decidir si hacer este video o no pero estoy muy harta, desesperada y no sé qué hacer, por eso recurro a todos ustedes. Es un tema que tengo que poner sobre la mesa, y detallar lo que he vivido en los últimos años y sobre todo en los últimos meses”, aseguró Macías en el video de 15 minutos que subió a las redes.

Ahí, narra como era maestra cuando un alumno - mayor que ella - se inscribió a su clase, para después salirse, pero que la buscó un tiempo después empezó a buscarla a través de redes sociales y enviarle mensajes.

Ella, explicó, le dejó en clase que no estaba interesada en él, sin embargo su acosador, a quien nombró como David Castillo, procedió a seguir acosándola por otros medios. Cabe señalar que el acoso fue dirigido también a otras personas, como su padre y amigos.

Reveló que en varias ocasiones la ha amenazado de muerte, que fue finalmente lo que la orilló a tomar la decisión de denunciar ante las autoridades.

Macías aseguró que la información completa, de los mensajes, la línea del tiempo, y la identidad de su acosador se la entregó a la policía, sin embargo no han hecho caso omiso de la situación en la que se encuentra.

“Las autoridades me traían haciendo trámites, he ido a dictámenes, he ido a exámenes psicológicos, les he dado todos los detalles, y a él no lo han citado, ni una sola vez. Solo a la víctima, pero el agresor sigue suelto.

Uno de los agentes me comentó: te vamos a apoyar pero es difícil que podamos hacer algo porque aún no hay agresiones físicas. Es difícil pensar que tenemos que llegar a eso para que la policía haga algo”, comentó.

