Vacunación en Tamaulipas: Administran dosis a migrantes no autorizado por EU

Este viernes comenzó el proceso de vacunación antiCovid-19 a los migrantes que se encuentran varados en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, sin embargo les aplicaron la de la farmacéutica CanSino, misma que no está autorizada por el gobierno de los Estados Unidos.

Los primeros en vacunarse son los migrantes instalados en la plaza de La República, quienes recibirán la vacuna Cansino que es de una sola dosis, así como también la de contra la Influenza, reconoció el delegado de programas federales en Tamaulipas. Rodolfo González Valderrama.

El funcionario informó que son alrededor de tres mil 200 vacunas las que se aplicarán a este sector tanto en el campamento como en el centro de migrantes Senda de Vida.

González Valderrama aseguró que la vacunación era opcional por parte de los migrantes

FOTO: Especial

¿Qué pasa si no te has vacunado contra el Covid-19, perdiste tu oportunidad?

Hace algunos días el funcionario aseguró en entrevista que la posibilidad de vacunar a migrantes ya se había planteado, sin embargo, no lo tenía completado, pues aseguraba que la prioridad eran los connacionales.

Se habló que los migrantes rechazarían está vacuna porque no es aceptada por el gobierno de Estados Unidos, "siguiendo los protocolos de salud, es la vacuna de CanSino para Covid-19, ahorita es la prioridad y también hay contra la influenza. Hay una valoración médica y se tienen los propios protocolos".

González Valderrama, dijo que la vacuna es opcional, es decir si los migrantes no desean vacunarse, las autoridades mexicanas no los van a obligar "no se les puede obligar, sino desean vacunarse, pues no, no se vacunarían, no es forzosa".

Sigue leyendo:

"Un éxito completo" la campaña nacional de vacunación anti Covid-19: López-Gatell

"Los que mueren en este momento no están vacunados": AMLO tras cumplir la meta de vacunación

CDMX espera la aprobación del gobierno federal para iniciar vacunación de menores de 15 a 17 años contra el Covid-19