Lía Limón insiste en pedir más recursos para la alcaldía de Álvaro Obregón

La tensión se disfrazó por momentos en la conferencia de prensa. La instalación del primer Gabinete de Seguridad y Justicia en Álvaro Obregón no fue el lugar para que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y la alcaldesa Lía Limón limaran sus asperezas, pese a que era su primer encuentro oficial.

Por temas de seguridad, servicios y recursos, ambas funcionarias se enfrascaron en un debate, que vivió su momento más álgido, con una pregunta sobre el programa el planteamiento de un programa de austeridad republicana en la demarcación.

En la base Plateros de la Policía capitalina, el primer intercambio se dio por un reclamo de Limón sobre las cámaras en la demarcación. La mandataria movilizó a su equipo y subieron al micrófono al titular del C5, Juan Manuel García Ortegón, para aclarar el estatus de la videovigilancia en la demarcación.

El funcionario detalló la información, con Sheinbaum a su izquierda, y el primer conato se apagó.

Pero el reclamó de la alcaldesa por más recursos desde hace unas semanas y el llamado de la titular del Ejecutivo local a implementar un plan de austeridad tensó el ambiente.

La titular de la demarcación reclamó los escasos recursos que recibió de la administración previa, que encabezó Layda Sansores, hoy Gobernadora de Campeche.

"Hay austeridad. Cómo no va a haber austeridad si me dejaron 31 millones de pesos para un trimestre, ojalá esa austeridad la hubiera entendido el Gobierno anterior en Álvaro Obregón y hubiera dejado lo que correspondía a un trimestre, que era un 25 por ciento de presupuesto y no el 1.05 por ciento", señaló Limón.

La alcaldesa afirmó que los recursos con los que se cuentan no son suficientes, pues son a ellos que los vecinos les plantean las demandas.

"Hay demanda, es decir el recurso que se pide es un recurso que se pide no para nosotros, es para los ciudadanos. Las alcaldías somos los gobiernos del primer contacto con el ciudadano. Las alcaldías somos el gobierno más cercano a la gente.

"Yo no pediría recursos si el problema de la red hidráulica estuviera atendido desde el Gobierno central o si me reencarpetara el Gobierno central el 40 o 50 por ciento del suelo que necesita reencarpetamiento. Si desde el Gobierno central se canalizaran los recursos suficientes para el mejoramiento de escuelas, mercados o espacios públicos, sin embargo la realidad es que eso no sucede y la demanda y la petición vecinal se nos hace a nosotros. Y por eso es que estamos pidiendo el aumento presupuestal", recalcó.

Presupuesto

Durante una mesa de trabajo con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, Limón García informó que requiere un presupuesto para 5 mil 754 millones de pesos para el ejercicio fiscal del 2022, que se utilizarán principalmente en materia de seguridad, obras y servicios, y programas sociales.

Sin embargo, el techo presupuestal que le envió la Secretaría de Finanzas fue de 3 mil 211 millones.

"No es justo porque la alcaldía de Álvaro Obregón aporta mucho más de lo que recibe. Es decir del desde el impuesto predial me tendrían que regresar 2 mil 500 millones de pesos, como sucede en el resto del país y del mundo", afirmó.

La relación entre la alcaldesa y la jefa de Gobierno no ha sido la mejor desde el 6 de junio, cuando la oposición le arrebató a Morena la tercera demarcación más poblada, que es Álvaro Obregón.

La transición no fue tersa, en los más de tres meses los reclamos por una reunión y por el eventual presupuesto eran el pan de cada día. Incluso, Lía Limón se enfrentó con policías de la Ciudad de México, donde resultó lesionada en el rostro.

Lía Limón expuso sus argumentos sobre su postura el programa de austeridad republicana durante nueve minutos, mientras, la jefa de Gobierno se acercaba con el Secretario de Gobierno, Martí Batres, o el titular del Consejo Ciudadano, Salvador Guerrero.

El cubrebocas que siguen usando las autoridades evitó que los gestos se notaran en sus rostros.

Cuando la titular de Álvaro Obregón regresó a su lugar, la jefa de Gobierno no cedió ni un centímetro y Batres tuvo que hacerse a un lado. A diferencia del inicio de la conferencia de prensa, en esta ocasión no intercambiaron palabras.

Sheinbaum afirma que se acabaron los "moches"

El último reportero hizo uso de la palabra. La pregunta fue dirigida a Sheinbaum, el tema: la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador en Estados Unidos, sin embargo hizo una pausa y utilizó el micrófono para responder a los señalamientos.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México le recordó a la alcaldesa la fórmula para distribuir recursos.

"A diferencia de antes, donde era a través de moches donde se obtenía el incremento de los recursos, ahora la fórmula es totalmente transparente, tiene que ver con población, con marginación de la población, con población que llega a las Alcaldías, con áreas verdes, con suelo de conservación, entonces es una fórmula transparente que distribuye los recursos de manera adecuada", detalló la titular del Ejecutivo local.

Sheinbaum recordó que ha habido una inversión importante en la Alcaldía Álvaro Obregón, tanto por el Gobierno local como el federal.

"La pensión a adulto mayor representará en la Ciudad el próximo año, junto con los otros programas, cerca de 36 mil millones de pesos. Para nosotros la atención a la pobreza no tiene que ver, y esto es fundamental, con la cantidad de predial que se paga.

“Si eso fuera así, las zonas altas de Álvaro Obregón no recibirían recursos, solamente recursos el Pedregal de San Ángel, porque paga más predial. No, para nosotros la distribución de los recursos es constitucional”, explicó.

Además le recordó que quien tiene el mando único de la Policía en la Ciudad de México es el Gobierno central.

“Las policías de proximidad, que se incluyeron en la Constitución de la Ciudad de México, son un complemento y siguen teniendo el mando único en el Secretario de Seguridad Ciudadana

“Todas las Alcaldías, las 16 Alcaldías de la Ciudad de México reciben por parte del Gobierno de la Ciudad, en términos de la seguridad y de los apoyos sociales a los habitantes de las Alcaldías, el recursos que se recibe”, aclaró.

Por último, invitó a que si existe una denuncia por el manejo de recursos por parte de administraciones anteriores, se presente.

“Y desde aquí le mandamos un saludo muy cordial a la Gobernadora de Campeche”, remató la jefa de Gobierno.

