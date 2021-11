Corrida de toros en Matamoros desata manifestaciones por crueldad animal

Los defensores de los derechos de los animales se manifestaron en la alcaldía de Matamoros, Tamaulipas, para exigir al alcalde Mario Alberto López Hernández, que no se permita la corrida de toros que se realizará el domingo en el Lienzo Charro “San Juan de los Esteros”.

"Matamoros ya no está para este tipo de eventos, estas cosas ya no deberían de pasar, es violencia y crueldad y no debemos permitir fomentar estos actos", expuso una de las manifestantes.