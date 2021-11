Claudia Sheinbaum inaugura primer Festival Viva Milpa Alta

El primer Festival Vive Milpa Alta, Gastronomía, Arte y Cultura fue inaugurado por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Desde San Pedro Atocpan y en compañía de miembros de su gabinete, así como alcaldes y alcaldesas morenistas, la mandataria capitalina destacó la riqueza cultural de esta demarcación.

"Aquí en Milpa Alta, se guarda una riqueza natural de la biodiversidad como no existe en muchos otros lugares de nuestra ciudad; Milpa Alta, junto con Tlalpan y las alcaldías del Sur, en particular sus pueblos originarios, sus comunidades, sus ejidos, guardan una riqueza natural y cultural que muy poca gente conoce, pero que son la grandeza de la Ciudad de México. Y, por eso, el Festival 'Vive Milpa Alta' es eso, no solamente es el reconocimiento de la cultura, sino que la Ciudad de México, el país y el mundo entero sepan la riqueza cultural de esta bellísima Alcaldía de Milpa Alta", sostuvo la titular del Ejecutivo local.

Las actividades y atractivos serán la gastronomía, artesanías, espectáculos y otros, se programaron tres diferentes rutas: la ruta Ecoturística. Paradas: Paraje Tepehualli y Gran Palapa; la ruta Zapatista. Paradas: Quinta Axayopa, Ex Cuartel Zapatista y la Iglesia de Chalmitay el Circuito Histórico – Arquitectónico (este último es peatonal), el cual incluye los siguientes sitios Plaza San Martín, Santuario del Señor de las Misericordias y Visita a Ex Convento y Parroquia de San Pedro Apóstol.

Este festival artístico, cultural y gastronómico se realizará del 19 al 28 de noviembre.

Foto: Especial

La alcaldesa de Milpa Alta, Judith Vanegas, agradeció el apoyo que recibieron desde el Gobierno capitalino para este evento.

"Después de que tuvimos esta pandemia, ahora que se abre el semáforo verde, estamos con todo para que Milpa Alta sea dado a conocer. Tenemos todo, tenemos gastronomía, tenemos cultura, tenemos nuestros bosques, tenemos rutas ecoturísticas y lo vamos a dar a conocer", dijo la titular de la demarcación.

En el evento estuvieron el secretario de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani; la titular de cultura local, Vanessa Bohórquez; el encargado de despacho de la Secretaría de Turismo, Francisco Ruiz; la directora general de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, Columba López.

También las alcaldesas de Iztapalapa y Venustiano Carranza, Clara Brugada y Evelyn Parra, respectivamente; el alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta, entre otros.

