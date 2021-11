INDIGNANTE: vendedor de pan callejero fue víctima de brutalidad policiaca en Veracruz | VIDEO

Un video compartido en redes sociales, muestra el momento en que varios oficiales de policía, amedrentan y le quitan su mercancía a un joven vendedor de pan en calles del puerto de Veracruz, quien además padece de discapacidad visual.

De acuerdo con el video difundido por la cuenta de Twitter @QuePocaMadre_Mx el muchacho a parecer no contaba con permiso por parte del Ayuntamiento del puerto para vender en la vía pública, por esa razón llegó personal de la Dirección de Comercio junto con policías municipales, sin embargo, la situación subió de tono en el momento en que uno de los policías agrede al joven y lo tira al piso.

Tanto los visitantes del puerto como usuarios en redes sociales, reprobaron la actitud de los servidores públicos, quienes trataron al joven como si fuera un delincuente y además le retiraron sus cosas sin el menor recato, lo que enfureció a la gente que pasaba por ahí y quienes apreciaron el video en redes.

Reaccionan en redes

Se desconoce si el vendedor interpuso una denuncia por el trato grosero que recibió, si bien es cierto, quizá no contaba con el permiso para vender y debía retirarse, no era motivo suficiente para ser agredido y mucho menos vejado por un policía que su principal función es defender a la ciudadanía y no agredirla, sobre todo cuando se trata de un asunto administrativo y no judicial.

Otros usuarios también señalaron a quien grabó el video, ya que aparentemente era parte de los servidores públicos que fueron a retirar al muchacho de la zona del malecón, sitio turístico que registra una alta afluencia de visitantes y turistas y lugar ideal para poder comercializar productos.

El clamor popular se enfocó en recriminar al policía por su actitud arrogante y violenta en contra del vendedor, y desde luego, los reclamos a su proceder, ya que los usuarios comentaron que esa actitud dista mucho de lo que usualmente pasa con un criminal o un asaltante armado, a los que muchas veces ni se les acercan.

El presidente municipal Fernando Yunes Márquez justificó que el hecho ocurrió en julio pasado y que se dio el seguimiento correspondiente por parte de su administración, por lo que el personal que participó en esos hechos supuestamente fue cesado.

SEGUIR LEYENDO:

Bella Thorne roba suspiros con atuendo muy al estilo de Jessica Rabbit

Así fue como Salma Hayek CHULEÓ a la mamá de Lady Gaga | VIDEO

“Te va a jalar la muerte”, joven cae de puente en Veracruz: VIDEO FUERTE