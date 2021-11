Pandemia aumenta casos de MISC en jóvenes de Baja California

Durante la pandemia se han registrado en Baja California, 13 casos adolescentes y jóvenes con Síndrome Multisistémico Inflamatorio (MISC) asociado a COVID- 19, advirtió el infectólogo Pediatra del Hospital General de Tijuana, Enrique Chacón Cruz.

Po ello, resaltó la importancia de la vacunación a los niños escolares y adolescentes, ante el aumento de casos de la enfermedad denominada MISC porque que requiere un manejo hospitalario sofisticado y costoso.

Explicó que, de junio 2020 a noviembre 2021, se han reportado un total de 13 casos MISC confirmados y una defunción, lo que se puede prevenir con la vacunación.

Resaltó que la vacunación a menores de edad es necesaria ya que los niños son más transmisores que los adultos, aún los asintomáticos, lo que ayudaría a detener la pandemia.

Además, dijo que debido a la variante Delta que es la que predomina actualmente, la inmunidad de rebaño se alcanza con el 83.3% de cobertura de vacunación y en Baja California más del 30% de la población son menores de 18 años, por lo que si no vacunamos a niños y adolescentes jamás se llegaría a la inmunidad de rebaño.

Destacó que las recomendaciones son: mejorar coberturas en adultos jóvenes, toda vez que la vacuna es segura y eficaz; incrementar medidas de protección como el uso de cubrebocas, distanciamiento social, lavado de manos y el uso de gel antibacterial.

Por otro lado, el titular de la Unidad de Evaluación y Seguimiento del ISESALUD, Néstor Saúl Hernández Milán, expuso la lista de colonias con mayor circulación de casos activos, siendo las principales en Mexicali: Valle de Puebla con 17 casos activos, Industrial con 14, Alamitos con 11, Prohogar con 11 y Villas del Rey quinta etapa con 11; en San Felipe se encuentran: Primera Sección con 4, Los Arcos con 4 y Tercera sección (Los Gavilanes) con 12.

En Tijuana son: Pórticos de San Antonio con 10 casos activos, Libertad con 8, Zona Centro con 7, Camino Verde con 4 y Cañadas del Florido con 4; en Tecate están: El Descanso con 5, La Sierra con 5, Luis Donaldo Colosio con 4, Primera con 4 y Benito Juárez con 3; y en Playas de Rosarito, las colonias son: Ampliación Constitución con 13, López Gutiérrez con 6, Lucio Blanco con 5, Plan Libertador con 5 y Ampliación Lucio Blanco con 4 casos activos.

En el puerto de Ensenada las colonias con mayor número de casos activos son: Popular 89 con 17, Francisco Zarco con 10, El Sauzal con 9, Zona Centro con 9 y El Ciprés con 8; en Vicente Guerrero se encuentran: San Quintín con 24 casos activos, El Papalote con 3, Camalú con 2 y El Rosario de Arriba con 1.

En el reporte este miércoles, el jefe Estatal de Epidemiología, Oscar Efrén Zazueta Fierro, señaló que, al cierre del martes 16 de noviembre, se registró un descenso en los casos confirmados por COVID-19, ya que al día de hoy se tienen contabilizado 47 casos, de los cuales 23 son de Mexicali, 16 de Tijuana, 7 en Ensenada y 1 en San Quintín; en relación a los fallecimientos se reportaron en la entidad 8 de la ciudad Tijuana.

En cuanto a la ocupación hospitalaria, informó que, en la Secretaría de Salud presenta 49.17% y el IMSS 56.69%. En cuanto a los casos activos se tienen un total de 2 mil 314, de los cuales mil 986 son ambulatorios, 224 se encuentran hospitalizados y 104 están asistidos con ventilador mecánico.

Destacó que de los pacientes hospitalizados el 75 por ciento no están vacunados y de los intubados el 98.10 por ciento no cuentan con no cuentan con vacuna, de ahí la importancia de aplicarse la vacuna contra COVID-19.

Zazueta Fierro mencionó que Baja California tiene un acumulado de 74 mil 959 casos, de los cuales 28 mil 701 son de Mexicali, 26 mil 923 de Tijuana, 10 mil 999 de Ensenada, 3 mil 055 de San Quintín, 2 mil 407 de Tecate, mil 958 de Rosarito y 916 de San Felipe; los fallecimientos acumulados han sido 9 mil 925; en Mexicali 3 mil 583, en Tijuana 4 mil 528, en Ensenada mil 394, en Tecate 210, en San Quintín 164, Rosarito 35 y en San Felipe 11 defunciones.

