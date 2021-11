INE espera resolución a favor de la SCJN por recorte o ajustarse a presupuesto

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, anunció que ante el recorte de 4 mil 913 millones de pesos a su propuesta presupuestal, el órgano autónomo analiza dos rutas, ajustarse a los recursos que tienen con todo lo que ello implica como la reducción de casillas y sin comprometer ninguno de los servicios; y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falle a favor de que se les provea de los recursos necesarios para realizar la eventual revocación de mandato.

“Estamos en estos momentos y me importa hacerlo del conocimiento público, trabajando en dos rutas como Instituto Nacional Electoral, a propósito de la revocación de mandato, la primera es haciendo un análisis que tendrá que traerse a este Consejo, para que se realicen las adecuaciones presupuestales, se apruebe el presupuesto ya a partir de los montos generados, autorizados por la Cámara de Diputados para el próximo año”, señaló Córdova durante la sesión extraordinaria de este miércoles.

En la sesión se presentó el Primer Informe parcial del Plan Integral y Calendario del Proceso de Revocación de Mandato del Presidente de la República 2021-2022, ahí los consejeros detallaron que con los recursos de 2021 ya iniciaron los trabajos para la eventual realización de mandato, sin embargo. Córdova, advirtió que es muy complicado realizar este ejercicio ciudadano sin el presupuesto que solicitaron y les fue negado en San Lázaro.

En este contexto, dijo que la primera ruta que analizan es ajustarse a los 830 millones de pesos que aprobó la mayoría parlamentaria de Morena y aliados en la Cámara de Diputados para el gasto del INE en 2022 y la segunda es que la SCJN, les dé la razón.

“ Y (la SCJN) establezca con todas las letras si este instituto, por los escases de recurso, puede jurídicamente, sin incurrir en responsabilidades, violar lo que el congreso estableció en la Ley de Revocación de Mandato y en consecuencia hacer un ejercicio con menos casillas, o en todo caso establezca las decisiones correspondientes para que las instancias competentes, sea la Cámara de Diputados, sea la Hacienda Pública, le genere a esta institución los recursos necesarios para que pueda como es menester, cumplirle a las y los ciudadanos”, señaló el consejero presidente.

Añadió que el INE hará todo lo que esté en sus manos para realizar la consulta de revocación de mandato en caso de que así lo decidan los ciudadanos, pero advirtió que es un escenario complicado.

“Y desde ahora lo digo, con todas las letras, esté instituto hará todo lo que tiene que hacer para tratar de que el ejercicio de revocación de mandato llegue a buen puerto, lo que sí es cierto es que el boquete presupuestal aplicado por la Cámara de Diputados, es de tales dimensiones, que es prácticamente hoy muy complicado, a pesar de que hagamos todos los esfuerzos, muy complicado de que pueda subsanarse o generarse los recursos a partir de lo aprobado para que se pueda cumplir con lo que la propia Legislatura, la actual legislatura en Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores le impuso como obligación legal a este instituto”, señaló.

El consejero presidente rechazó que el INE busque comprometer recursos destinados para otros fines, para realizar la consulta de revocación de mandato.

“Este Instituto no va entrar en una lógica de ponderar lo que son los derechos ciudadanos, frente al ejercicio de revocación de mandato, como es la credencial para votar con fotografía, no vamos a poner en riesgo la fiscalización, no vamos a poner en riesgo el monitoreo de radio y televisión… no vamos a poner en riesgo las tareas sustantivas y mucho menos los derechos laborales del personal del instituto”, sostuvo el consejero presidente.

