Morena engaña con promover la revocación de mandato como “ratificación”: María Marván

Luego de una larga discusión para definir la pregunta que será plasmada en las boletas del ejercicio democrático sobre la revocación de mandato; recientemente ha generado molestia entre la oposición el hecho de que el partido Morena comenzó a promover la “ratificación” en vez de la “revocación de mandato” del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista con Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento para El Heraldo Radio, la investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la doctora María Marván, destacó que con esta acción Morena está engañando a los ciudadanos, pues incluso la ley no estipula que se trate de una “revocación”.

En ese sentido la doctora Marván reiteró que desde luego es un engaño al público que Morena recabe firmas para este ejercicio señalando se trata de una “ratificación”, un daño que dijo no es menor pues las firmas que se deben juntar son de quienes quieren se revoque el mandato y no quienes quieren ratificación.

Para la especialista no hay duda de que existe un engaño pues la figura de ratificación no existe y el INE no debe permitir que se junten firmas a través de un engaño pues la ratificación no existe, no está estipulado en la ley.

INE no tiene presupuesto para la revocación

Cuestionada sobre el recorte que sufrió el INE en su presupuesto, por lo que solo tendrá el 21% de sus recursos para organizar la revocación de mandato, la investigadora indicó que es difícil calificar a alguien de perversos pero se duda cuando quieren organizar este proceso de “ratificación”, mismo que no existe y a lo que se le suma el recorte a su presupuesto para poderlo organizar

Debido a esta disparidad de criterios y la falta de recursos para organizar el proceso, la investigadora consideró que lo más probable es que la revocación sea un fracaso y se culpe al INE por la instalación de casillas, cuando se debería responsabilizar al Congreso y Morena por no darle dinero necesario para organizar el proceso.

Finalmente sobre los dichos del presidente entorno a que los consejeros del INE se bajen el sueldo para garantizar la instalación de las casillas; la experta dijo que esta es una retórica insostenible, pues ni renunciando a todo su salario alcanza para este fin.

SIGUE LEYENDO

Recorte presupuestal pondría en entredicho la realización de los ejercicios democráticos del país: Lorenzo Córdova

Ciro Murayama defiende la autonomía e independencia del INE

INE tiene tres fideicomisos, pero no puede usarlos para la revocación de mandato