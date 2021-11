Recorte presupuestal pondría en entredicho la realización de los ejercicios democráticos del país: Lorenzo Córdova

Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró que si en la Cámara de Diputados les recortan 5 mil millones de pesos a su presupuesto para 2022 sería algo inédito, además de que se pondría en entredicho la realización de los ejercicio de la democracia en el país.

En entrevista con Adela Micha para el programa Me lo dijo Adela del Heraldo Media Group, detalló que al terminar su mandato al frente del INE no buscará un cargo político, no sólo porque la ley se lo prohibe, sino que prefiere regresar a la UNAM.

Aseguró que el INE está en toda la disposición de organizar la elección sobre la revocación de mandato, pero por ese motivo pidieron a la Cámara de Diputados el presupuesto de 24 mil 600 millones de pesos, de lo contrario no tendrían los recursos para realizar el ejercicio y también llevar a cabo el proceso electoral en seis entidades del país para el próximo año, en donde se elegirá a gobernadores.

Ante este escenario, Córdova dijo que hay muchas mentiras al respecto, porque se está mal informando a la ciudadanía con dolo, ya que el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, dio datos falsos, al mencionar que tenemos más de mil 350 millones de pesos en los fideicomisos del INE, pero "lo que no dijo es que de ese dinero 700 millones ya están comprometidos, además de que no los podemos tocar, porque eso hasta implicaría cometer un delito".

El consejero presidente del INE aseveró que reducirse los salarios no son la opción, como lo han mencionado en reiteradas ocasiones algunos actores políticos, porque ni de esa forma alcanzarían los recursos para llevar a cabo los ejercicios democráticos del país el próximo año.

"Esperamos que en la Cámara de Diputados entren en razón y comprendan que el recorte presupuestal no es la opción. Además, de lo que nos quieren aprobar, en total 19 mil millones de pesos, cerca de 6 mil millones de pesos corresponden a los partidos políticos, por lo que en el INE nos quedaríamos con 13 mil millones de pesos para todo lo que tenemos que organizar y las elecciones, así como el ejercicio de la revocación de mandato implican un gran costo", externó.

Lorenzo Córdova afirmó que en la Cámara de Diputados tienen la obligación que garantizar que los órganos como el INE dispongan de recursos para llevar a cabo las tareas que están establecidas en la Constitución, sin embargo, el consejero presidente expresó que de no contar con los fondos suficientes tendrían que determinar qué tipo de acciones y ejercicios se dejan de hacer, porque es a lo que los están obligando los legisladores.

"Espero que los actores políticos que tienen influencia en la Cámara de Diputados, como aparato del Estado, no estén buscando la forma de asfixiar a un órgano autónomo como el INE para desaparecerlo, porque esto sería una afrenta en contra de la democracia de todo el pueblo de México", aclaró.

Por último, de no obtener los recursos necesarios para organizar la revocación de mandato y los comicios en seis entidades en 2022, adelantó que el INE acudirá ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en espera de que un mandato de este órgano ayude a la democracia del país.

