Cuarta ola de Covid-19: ¿Qué tan fuerte será en México y cuándo llegará?

En diciembre o enero, México podría enfrentar una nueva ola de contagios de Covid-19, de acuerdo con los pronósticos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Sin embargo, las autoridades mexicanas se dicen optimistas de que esta situación no ocurra, ya que, aún cuando la tendencia a la baja se frenó, no hay repuntes importantes en ningún estado.

La OPS agregó que la situación es apremiante, pues en la actualidad hay 20 mil casos activos en el país y se han hecho eventos masivos y aún faltan las festividades decembrinas. Además, apenas 49% de la población total se encuentra inmunizada con esquema completo y 9.5% tiene una dosis, lo que deja al menos 20 millones de personas sin protección.

Ante esas cifras, hay varios sectores que han urgido al gobierno a vacunar a los menores de 11 años en adelante, pero las autoridades consideran que aún no es necesario; en otros países la vacuna de refuerzo ha comenzado con adultos mayores, pero en México aún no es una opción, por lo cual, la cuarta ola podría representar un riesgo, de acuerdo con algunos expertos, quienes creen que las variantes y el invierno no serán una buena combinación, pues en esta temporada normalmente las infecciones respiratorias son más frecuentes e intensas.

Las autoridades reconocen el riesgo

Al respecto, el subsecretario López-Gatell expuso recientemente que mientras siga activa la pandemia de Covid-19 no se descarta que vuelva a existir una cuarta, quinta o más olas de contagios. En la medida de que en cualquier parte del mundo esté activa la (pandemia) de COVID-19, cualquier país puede tenerla y en todo momento hay que tener la mente clara que puede haber no solo cuartas, quintas, sextas, séptimas olas”, aseguró.

En la mayoría de los estados de México se han relajado las medidas. Foto: Especial.

En Europa es un problema de nuevo

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la baja tasa de vacunación en algunas zonas y la relajación de las medidas de prevención han provocado una serie de contagios importantes en Europa: “Estamos en otro punto crítico de repunte de la pandemia”, dijo a medios Hans Kluge , responsable de la oficina regional de la OMS desde la sede europea en Copenhague, Dinamarca. “Europa vuelve a estar en el epicentro de la pandemia, donde estábamos hace un año”, agregó.

