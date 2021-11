Tlalpan aprueba anteproyecto de egresos 2022: asciende a más de 2 mil mdp

Con ocho votos a favor y tres en contra, el Concejo de la alcaldía Tlalpan aprobó el anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2022 durante la segunda sesión ordinaria.

El anteproyecto de Presupuesto presentado por la alcaldesa de Tlalpan y presidenta del Concejo, Alfa González Magallanes, asciende a 2 mil 705 millones 561 mil 333 pesos, mismo que se sometió a consideración de los Concejales electos.

Afirmó que el Presupuesto de Egresos está enfocado en implementar políticas públicas que beneficien a la mayor parte de la ciudadanía y a inversión pública, principalmente en el rubro de servicios urbanos y obras.

La mandataria desglosó la forma de gasto del anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2022: Capítulo 1000 (servicios personales) 1,077,336, 859.00, capítulo 2000 (materiales y suministros) 237,639,031.00, capítulo 3000 (servicios generales) 750,399,149.00, capítulo 4000 (transferencias, asignaciones, subsidios u otras ayudas) 192,415,855.00, capítulo 5000 (bienes muebles, inmuebles e intangibles) 14,546,348.00, capítulo 6000 (inversión pública) 425,107,408.00, capítulo 7000 (inversiones financieras y otras provisiones) 8,116,683. 00. En total, puntualizó, el anteproyecto es de 2,705,561, 333.00.

Reveló que la mayoría de los programas sociales en la pasada administración consistían en entregar dinero en efectivo, "incluso detectamos que se benefició sólo a mil 500 personas, las mismas durante tres años entregándoles siete mil, 10 mil, incluso hasta 50 mil pesos, como parte de estas ayudas sociales”.

No obstante, aclaró la alcaldesa, para 2022 “el dinero que se daba en efectivo se invertirá en mejores servicios, en las calles, en mejor iluminación, en adquirir maquinaria para reparación de fugas y de patrullas porque actualmente sólo tenemos seis para toda nuestra demarcación, la más grande de la Ciudad de México”.

Agregó que en el Presupuesto de Egresos del 2020 hubo un decremento del 8.3 por ciento en tanto que en el del 2021 la disminución fue de 8 por ciento, lo que provocó que se dejaran de atender servicios urbanos.

Al ser cuestionada por concejales, respecto al contenido de la propuesta presentada, la alcaldesa aclaró que “este presupuesto que estamos sometiendo a su consideración se realizó por parte de la administración anterior; el gobierno que tengo el honor de presidir no tuvo injerencia en lo que se registró ante la Secretaría de Finanzas del gobierno de la Ciudad”.

Durante su exposición, Alfa González precisó que en los presupuesto de 2018 y 2019 hubo un incremento poco representativo porque sólo se hizo un ajuste por la inflación.

Respecto al desabasto del agua, Alfa González reiteró que el presupuesto asignado a la compra de pipas alcanzaba para el mes de octubre, aunque alcanzó para una semana más.

No obstante, lamentó que la solicitud de ampliación de presupuesto a la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México fuera en sentido negativo.

Ante los concejales reiteró que no se cuenta con recursos para el alquiler de pipas para lo que resta del año, “existen partidas donde hay presupuesto pero no se pueden tocar porque tienen que ver con otros rubros”, precisó.

Ante las sugerencias de integrantes del Congreso de la Ciudad de contratar el servicio con afectación al presupuesto del próximo año, señaló que el propio presidente de la República ha manifestado que este tipo de situaciones donde se sugiere adquirir o contratar deuda, no es adecuada: “No descartamos ninguna posibilidad pero no nos vamos a ir a la primera de bruces con lo que una y otra vez se ha aplicado y ha fracasado, adquirir deuda”.

Coincido, dijo Alfa González, “esa práctica se ha realizado por años, adquirir deuda... 'no alcanza, presupuesto para el agua', y se adquiere deuda para el siguiente año y el siguiente y el siguiente", citó.

“Estoy haciendo todo lo que sea posible para no contratar deuda porque ¿imagínense si endeudamos al país?", dijo.

"No mentir, no robar, no traicionar, es lo que estamos haciendo, coincidimos con esos principios”, finalizó.

