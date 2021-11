Laguna de las ilusiones en Villahermosa, Tabasco, registra mortandad de peces

A pesar de que la laguna de las ilusiones en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, es hogar de decenas de especies tropicales como el cocodrilo moreletii, el manatí y la nutria, hay algunas zonas de este cuerpo de agua que presentan graves problemas de contaminación como el vaso “Cencali” el cual está enclavado en la zona comercial de Tabasco 2000 y cuyas aguas se encuentran en un estado crítico.

Tan solo este lunes 15 de noviembre, el vaso “Cencali” amaneció con miles de peces muertos, los cuales además provocaron un olor fétido que afecto a los hoteles y restaurantes de la zona, por lo cual, las autoridades ya investigan la mortandad de peces pero la limpieza no ha comenzado.

No es la primera vez que esta zona presenta mortandad de animales. Foto: Especial

Sin embargo, hay que destacar que no es la primera vez que esta zona presenta mortandad de animales ya que en el pasado mes de mayo, también se reporto la muerte de miles de peces que provocaron todo tipo de problemas en este cuerpo de agua.

Cabe señalar que la laguna de las ilusiones en Villahermosa esta bajo jurisdicción del ayuntamiento de Centro, no obstante, al paso de varias administraciones no se han hecho los trabajos para rescatar y limpiar este importante cuerpo de agua e incluso, en el mes de mayo de este año la Secretaria de Bienestar del gobierno del estado, denunció la presencia de anzuelos para pescar cocodrilos, pero no se hubo personas arrestadas por la aparición de estos dispositivos.

La actual alcaldesa del municipio de Centro, Yolanda Osuna Huerta quien lleva poco más de un mes en el cargo, señaló que uno de sus proyectos era el rescate de esta icónica laguna, sin embargo, los trabajos aún no han comenzado.

